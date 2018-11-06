"Агент Кремля" Тимошенко врезала террористу Порошенко
Спасенная из тюрьмы на волне майдана Тимошенко теперь обливает грязью своих бывших соратников. Лидер партии "Батькивщина" выдвинула серьезные обвинения в адрес действующего президента, сообщает РИА Новости.
"Репрессии и террор, осуществляемые контролируемыми Порошенко силовыми структурами против команды "Батькивщины", получили большие масштабы. Против представителей областных партийных организаций и активистов на местах возбуждают уголовные дела, совершают нападения на людей и на офисы партийных ячеек", – сказала Тимошенко.
Эксперты отмечают, что такое громкое заявление на самом деле часть предвыборной кампании политика. Тимошенко пока что лидирует во всех рейтингах в преддверии весеннего голосования. В отличие от Порошенко, она уже объявила о своем участии в президентских выборах 31 марта 2019 года.
Между тем потенциальные соперники экс-премьера на политическом поле называют Юлию Тимошенко пророссийским кандидатом и прямо обвиняют ее в желании возобновить сотрудничество с Москвой. Однако, судя по ее заявлениям, это далеко не так.
Это сладкое слово "выборы". Как Порошенко пытается вытеснить Тимошенко с ее предвыборной площадкиhttps://t.co/P4UvNXBGo4#Порошенко #Тимошенко pic.twitter.com/l8jVFNrECs— focus.ua (@focusua) 26 октября 2018 г.
К примеру, неделю назад Тимошенко пообещала, что в случае прихода к власти, она будет добиваться выплаты компенсации от России в размере 100 миллиардов евро за Крым и Донбасс.
До этого "оранжевая принцесса" потребовала от России возместить все убытки, нанесенные Украине и ее гражданам в результате военных действий на юго-востоке страны и заявила, что Москва "заплатит сполна за агрессию".
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