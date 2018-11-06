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Политика

"Агент Кремля" Тимошенко врезала террористу Порошенко

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президенту Украины досталось от одного из бывших соратников. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обвинила Петра Порошенко в том, что он развязал настоящий террор против возглавляемой ею партии.
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Спасенная из тюрьмы на волне майдана Тимошенко теперь обливает грязью своих бывших соратников. Лидер партии "Батькивщина" выдвинула серьезные обвинения в адрес действующего президента, сообщает РИА Новости.

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 Юлия Владимировна Тимошенко

Юлия Владимировна Тимошенко украинский политик

"Репрессии и террор, осуществляемые контролируемыми Порошенко силовыми структурами против команды "Батькивщины", получили большие масштабы. Против представителей областных партийных организаций и активистов на местах возбуждают уголовные дела, совершают нападения на людей и на офисы партийных ячеек", – сказала Тимошенко.

Эксперты отмечают, что такое громкое заявление на самом деле часть предвыборной кампании политика. Тимошенко пока что лидирует во всех рейтингах в преддверии весеннего голосования. В отличие от Порошенко, она уже объявила о своем участии в президентских выборах 31 марта 2019 года.

Между тем потенциальные соперники экс-премьера на политическом поле называют Юлию Тимошенко пророссийским кандидатом и прямо обвиняют ее в желании возобновить сотрудничество с Москвой. Однако, судя по ее заявлениям, это далеко не так.


К примеру, неделю назад Тимошенко пообещала, что в случае прихода к власти, она будет добиваться выплаты компенсации от России в размере 100 миллиардов евро за Крым и Донбасс.

До этого "оранжевая принцесса" потребовала от России возместить все убытки, нанесенные Украине и ее гражданам в результате военных действий на юго-востоке страны и заявила, что Москва "заплатит сполна за агрессию".

Автор: Александр Комаров6 ноября 2018, 20:26
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