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Политика

Мировые политики шокированы крушением Ан-148

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
В Подмосковье в воскресенье, 11 февраля, потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". Все находившиеся на борту лайнера погибли. Соболезнования родным и близким пассажиров злополучного рейса выражают как российские, так и иностранные политики.

Продолжение: Ан-148 преследовали несчастья
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Одним из первых соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Глава государства также поручил правительству создать специальную комиссию для установления причин трагедии.

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Со словами поддержки к родственникам погибших обратились и в Госдуме. "Выражаю глубокие соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа, погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Московской области", – приводит слова спикера нижней палаты Вячеслава Володина думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Соболезнования от лица крупнейшей парламентской фракции – "Единой России" – выразил ее председатель, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. "Идут поисково– спасательные работы. Сил и мужества в эти тяжелейшие минуты", – обратился законодатель к родственникам и близким пассажиров разбившегося лайнера.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что глубоко потрясена известием о случившемся. "Эта страшная трагедия унесла жизни десятков людей, очень горько сознавать, что такие потери необратимы и невосполнимы", – сказала она. Матвиенко пожелала мужества и душевных сил родственникам погибших.

Свои соболезнования высказал и мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник предложил любую помощь спасателям МЧС и Московской области.

Со словами поддержки в адрес родных и близких погибших пассажиров Ан-148 обратился и губернатор Саратовской области Валерий Радаев. "Скорблю вместе с вами в это тяжелое время, сопереживаю вашей невосполнимой утрате", – приводит слова главы региона его пресс-служба.

Игорь Додон. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

Трагедия в Подмосковье не оставила равнодушными и иностранных политиков, в том числе глав государств. Так, президент Молдавии Игорь Додон направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину. "Потрясен трагическим известием о крушении в Подмосковье самолета АН-148, в результате которого погибли десятки находившихся на борту людей. В минуты тяжелых испытаний мы скорбим вместе с народом России", – написал он на своей странице в Twitter.

В свою очередь, премьер-министр Испании Мариано Рахой выразил солидарность с семьями жертв "и с российским народом в этой страшной трагедии". Со словами поддержки в адрес родных и близких погибших обратились и в министерстве иностранных дел Франции.

Не остались равнодушными к трагедии и во внешнеполитическом ведомстве Турции. Глава МИДа республики Мевлют Чавушоглу в беседе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым выразил соболезнования семьям жертв катастрофы.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, между населенными пунктами Заворово и Степановское в Раменском районе Московской области. Сообщается, что лайнер, который вылетел из аэропорта Домодедово и должен был выполнить рейс из Москвы в Орск, пробыл в воздухе всего две минуты.

На борту было 65 пассажиров и шесть членов экипажа - всего 71 человек. Никто из них не выжил.

Автор: Иван Поляков11 февраля 2018, 21:06
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