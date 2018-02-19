В Швейцарии выступили за восстановление полномочий России в ПАСЕ

В Швейцарии прозвучало важное заявление о восстановлении полномочий России в ПАСЕ. Сторонником этого шага выступила председатель комитета по международным делам Национального совета страны Элизабет Шнайдер-Шнайтер.

Все усилия должны быть предприняты для восстановления полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы, заявила в беседе с журналистами швейцарский парламентарий. Шнайдер-Шнайтер принимала участие во встрече с российской делегацией, возглавляемой спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Швейцарский политик добавила, что она, как член Парламентской ассамблеи, всегда выступала против лишения России полномочий в этой влиятельной международной организации.

"Идея Совета Европы с самого начала состояла в том, чтобы все стороны присутствовали за столом и ни одна из сторон не была исключена", – отметила Шнайдер-Шнайтер, выразив мнение, что Швейцария должна сыграть свою роль в продвижении этого принципа.

О том, что Швейцария в рамках Совета Европы будет пытаться решить проблему лишения голоса российской делегации в ПАСЕ, заявил ранее председатель Национального совета Доминик де Бюман после встречи с Вячеславом Володиным. Разговор политиков касался нескольких важных тем. В их числе – взаимодействие деловых и бизнес-сообществ.

По мнению спикера Думы, это дало бы стимул для дальнейшего развития внешнеэкономических отношений государств. "Важнейшая составляющая двухсторонних отношений – сотрудничество в законодательной сфере. Запрос на диалог на парламентской площадке есть", – отметил на встрече российский политик.





Также обсуждались и антироссийские санкции. По словам Володина, введенные американцами экономические ограничения привели к существенным издержкам для европейских компаний.

Накануне, 18 февраля делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным прибыла в Швейцарию с первым официальным визитом за последние 19 лет. Поездка проходит по приглашению швейцарской стороны.

В конце июня прошлого года Россия заявила, что приостанавливает выплаты части взноса за 2017 год в бюджет Совета Европы до тех пор, пока российской делегации не будут возвращены ее права. Москва является одним из основных плательщиков в бюджет организации, которая лишила Россию права голоса из-за ее позиции по Крыму.