ЕС объявил войну России на Балканах

Европа нашла метод ограничить влияние России. ЕС намерен расшириться за счет шести балканских государств. По мнению Брюсселя, это поможет противостоять Москве и ограничить поток миграции.

Предложение о членстве в Евросоюзе распространяется на Албанию, Сербию, Черногорию, самопровозглашенную республику Косово, Македонию, а также Боснию и Герцеговину. В ЕС уверены: именно балканские страны пропускают через себя основной поток беженцев, что и привело к миграционному кризису в Европе.

Кроме того, с точки зрения Брюсселя, Москва опасно укрепляет влияние в регионе. Россия играет на том, что руководство этих стран перестало доверять обещаниям ЕС о принятии в организацию, и предлагает себя в партнеры балканским государствам, считают в Евросоюзе.

Последний раз ЕС расширился в 2013 году – в него вступила Хорватия. Позже счет уравнялся. Великобритания решила выйти из Евросоюза и сделала это в 2016-м, отмечает Financial Times.

Крайним сроком вступления балканских стран в Евросоюз в Брюсселе назвали 2025 год. И в то же время добавили, что это не реальная дата, а скорее точка для мотивации государств. Пока из шести кандидатов переговоры начали только Сербия и Черногория. По данным британского издания, план расширения ЕС описан в документе Еврокомиссии, который должен быть опубликован 6 февраля.

Недавно Dni.Ru писали о том, как в Вашингтоне раскрыли сценарий войны США с Россией и Китаем. Заявление сделал заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Пол Сельва.

По его словам, вооруженный конфликт Штатов с КНР, если он произойдет, будет в значительной степени морским и воздушным сражением. У сухопутных сил и пехоты в вероятных конфликтах между Вашингтоном, Москвой и Пекином – вспомогательная роль, заявил американский генерал.

Сельва также поделился мнением о военных разработках России. "Мы потеряли наше техническое преимущество по гиперзвуку, но не проиграли битву", – заявил генерал.

