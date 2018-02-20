Как Порошенко съездил в Крым
Депутат Верховной рады Украины Порошенко прилетел на полуостров 28 февраля 2014 года. По его словам, над зданиями органов власти Крыма уже был поднят российский флаг. Нынешний президент Украины утверждает: он намеревался показать всем "пустой дом Верховного Совета Крыма, где никто не голосовал ни за какой референдум". Все сценарии и решения писались в Москве, убеждает украинцев глава государства.
Как обычно это бывает с рассказами Петра Порошенко, в реальности дела обстояли не совсем так, как он пытается представить. Заявленная цель его визита в Крым – переговоры с властями автономии. Однако жители полуострова просто не пропустили Порошенко в крымский парламент. Олигарху пришлось удалиться в сопровождении милиции и нескольких сотен демонстрантов.
Около 500 человек скандировали "Вон из Крыма!" и "На вокзал!" Стражи порядка сохранили жизнь и здоровье нардепа-миллиардера. Порошенко пришлось поймать такси и уехать восвояси.
#порошенко стал миллиардером и мега олигархом, а украинский народ стал нищебродами, майдан сделал своё дело! pic.twitter.com/J21P4KNuKL— Народная Дружина (@nardrujina) 10 февраля 2018 г.
Крым объявил о своей независимости от Украины и желании вступить в состав России на референдуме 16 марта 2014 года. Официальный Киев его легитимность не признает, напоминает РИА Новости.
Выступая в четвертую годовщину событий на Майдане, Петр Порошенко пообещал "объединить страну". "Украина освободит каждый клочок украинской земли как на востоке, так и в Крыму", – заявил он.
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