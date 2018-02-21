Госдума завершает разбор законодательных завалов
В настоящий момент доля рассмотренных инициатив, внесенных начиная с 1994 года, приближается к 81%, подчеркнул спикер нижней палаты. Таким образом, отметил парламентарий, в думском законодательном портфеле останется около 19% нормативно-правовых актов, накопившихся с работы прошлых созывов.
"Мы имеем возможность в течение весенней сессии завершить всю эту работу, которая занимает много времени, но мы не можем иначе, потому что есть очень здравые предложения, которые находились в ожидании рассмотрения", – рассказал Володин.
Тема разбора законодательных завалов поднималась и на встрече Вячеслава Володина с президентом России Владимиром Путиным в конце декабря прошлого года. Председатель нижней палаты рассказал главе государства, что по итогам осенней сессии количество рассмотренных нормативно-правовых актов составило 74,7%. При этом 14-15% законопроектов были в итоге приняты парламентариями.
Необходимо учитывать, что значительная часть ранее внесенных документов уже утратила актуальность. Тем не менее по Конституции парламентарии были обязаны их рассматривать, что и было сделано.
Спикер Госдумы изначально обозначил перед коллегами-депутатами задачу, в том числе, разгрести образовавшиеся за годы законодательные завалы. Необходимость наведения порядка с ранее внесенными проектами законов поддержали все парламентские фракции. Всего нынешнему составу Госдумы досталось 2020 нормативно-правовых актов от ранее работавших созывов.
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