Доярка Савченко удивила клоунским нарядом

"Глубокими" познаниями в истории и странным нарядом удивила украинских телезрителей Надежда Савченко. Народного депутата после ее выступления на телевидении назвали дояркой в костюме.

Основная идея, которую Надежда Савченко пыталась донести до своих слушателей: украинцы никогда не нуждались во власти. Свою точку зрения нардеп пыталась подкрепить историческими фактами, но запуталась в датах. И едва не отобрала лавры у лучшего оратора Украины Виталия Кличко.

"С прадавних времен – столетия с четвертого-пятого до нашей эры (или там после нашей эры)... В любом случае, украинцы всегда, весь период развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами", — заявила Савченко в эфире NewsOne. Украинцы не нуждаются во власти, уверена депутат Рады. По ее версии, племена избирали власть только в случае опасности. А как только опасность миновала, эта власть "сбрасывалась".

Пользователей Сети подобная трактовка истории позабавила. Они отметили, что познания в этом предмете у Савченко "на уровне ясельной группы". "Как это можно смотреть и слушать? Хочется взять указку и настучать… по парте", — написала пользователь Natali. "Когда Надька пускается в исторические экскурсы, тут, конечно, тушите свет, господа", – отметил Вадим Б.

Надія Савченко в нашій студії, а це означає, що зараз вона буде ділитися з вами своїми думками про вівторок політичний та суспільний в житті України.



Це «Суб'єктивні підсумки»: �� https://t.co/JVKNVA2Q7k pic.twitter.com/qFhih12vH9 — NEWSONE (@NewsOne_TV) 20 февраля 2018 г.

Савченко неоднократно привлекала внимание странными и неоднозначными высказываниями и действиями. В прошлом году, говоря о ситуации на Украине в эфире NewsOne, она 11 раз за 20 секунд нецензурно выругалась. Также она заявляла, что собирается баллотироваться в президенты и уже начала собирать деньги на предвыборную кампанию, напоминает РИА Новости.

Зрителям на сей раз не понравился и наряд нардепа. Им показалось, что из костюма Савченко уже выросла. "Выдали доярке костюмчик от Гуччи", – пишет один из комментаторов. Сочувствующие предлагают скинуться и купить Надежде новый.