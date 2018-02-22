Депутаты призвали ОБСЕ осудить украинский национализм

Глава делегации Госдумы в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), вице-спикер нижней палаты Петр Толстой призвал европейских законодателей отреагировать на недавнее нападение радикалов на здание Россотрудничества в Киеве, а также ущемление прав русскоязычных на Украине. Озвучить позицию Москвы ему поручил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.



"В присутствии 50 детей агрессивно настроенные молодчики – националисты разгромили здание и сожгли российский флаг", – напомнил парламентарий о происходивших несколько дней назад в Киеве событиях.

Также Толстой отметил, что днем ранее в Мюнхене глава Незалежной Петр Порошенко призывал к преследованию национального флага России. "А два дня назад он подписал закон о реинтеграции Донбасса, который ставит крест на минских соглашениях и переводит ситуацию в военную плоскость", – подчеркнул законодатель.

Кроме того, обратил внимание депутат, принятый в прошлом году на Украине закон об образовании противоречит принципам международного права и гарантиям получения человеком образования на родном языке.





"Парламент России уполномочил меня обратить ваше внимание на эти вопросы в связи с необходимостью безотлагательной реакции ОБСЕ на нарушения прав 15 миллионов русских, проживающих на Украине", – сказал зампред нижней палаты. По его словам, Москва не может оставить без внимания нарушения прав человека в соседней стране, которые происходят при полном попустительстве властей в Киеве.

Толстой подчеркнул, что происходящее в Незалежной вызываетбеспокойство не только в России, но и в других граничащих с Украиной странах.

"Это вопиющее нарушение международных договоров и правил", – обратился парламентарий к своим коллегам из законодательных органов других государств.

Напомним, 18 февраля активисты украинского движения ОУН-УПА (запрещенная в России организация) совершили нападение на здание Россотрудничества в Киеве. Местная полиция не предпринимала никаких мер для предотвращения агрессивных акций националистов.

Вячеслав Володин призвал Парламентскую ассамблею ОБСЕ отреагировать на агрессивные действия украинских радикалов. "Надеемся на реакцию ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеи. Рассчитываю, что в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ не будет двойных стандартов", – заявил председатель нижней палаты.

Борьбу с русским языком и всем, что связано с Россией, Киев начал вскоре после государственного переворота в 2014 году. В сентябре 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон об образовании, в соответствии с которым с 1 сентября 2020 года образование в Незалежной станет полностью украиноязычным.

Происходящее спикер Госдумы назвал ущемлением законных прав национальных меньшинств. Спикер призвал дать серьезную оценку шагам украинских властей, которые ограничивают собственных граждан в их праве использовать родные языки.

