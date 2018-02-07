Володин совершит визит в Азербайджан

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетит Азербайджан после президентских выборов, которые пройдут в этой стране в апреле. Об этом политик сообщил журналистам на открытии выставки, посвященной 25-летию установления дипломатических связей между Россией и Азербайджаном.

"Мы работаем в рамках парламентского измерения достаточно эффективно, поэтому обязательно состоится визит после выборов в Азербайджане 11 апреля", – приводит слова Володина ТАСС. В аппарате спикера уточнили, что визит в Баку будет официальным, его дата пока не определена.

Сегодня, 7 февраля в Госдуме открылась выставка, посвященная 25-летию установления дипломатических связей между Россией и Азербайджаном. Вячеслав Володин поблагодарил Фонд Гейдара Алиева за организацию экспозиции.

"Азербайджан – наш стратегический партнер и добрый сосед. Отношения между нашими странами продолжают развиваться", – отметил председатель Думы. Он подчеркнул, что укреплению двустороннего сотрудничества способствует общение на уровне глав государств.

"Отношения наших президентов – залог успешного развития России и Азербайджана", – сказал Володин.

В своем выступлении председатель милли меджлиса Азербайджана Огтай Асадов рассказал о высоком уровне связей между двумя странами. Он отметил, что подобного рода мероприятия способствуют еще большему их развитию: "Уверен, что наши отношения будут развиваться из года в год".





Также спикер Госдумы сообщил, что планирует посетить Иран 8-9 апреля этого года. "Цель поездки — реализация ранее достигнутых договоренностей, которые у нас были с коллегой, господином председателем парламента Ирана Али Лариджани", – сказал Володин.



Госдума VII созыва уделяет большое внимание развитию межпарламентских связей. Такую задачу поставил перед депутатами спикер нижней палаты парламента. Напомним, что в декабре 2017 года на площадке Думы прошла международная конференция "Парламентарии против наркотиков". Мероприятие было нацелено на укрепление сотрудничества законодательных органов в борьбе с наркотической угрозой, совершенствование правовой базы, направленной на решение проблемы.

В начале июня этого года в Москве пройдет первый Международный форум по развитию парламентаризма. Мероприятие состоится по инициативе Госдумы.