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Политика

Чего ждать от послания Путина Федеральному собранию

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Обращение Владимира Путина к депутатам и сенаторам обещает стать необычным. Судя по всему, Кремль подготовил несколько технических сюрпризов, связанных с использованием новых технологий. Достаточно сказать, что оглашение послания президента Федеральному собранию пройдет не в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, а в Манеже.

Продолжение: Путин поручил направить на решение демографических проблем 3,4 трлн
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О том, что президент огласит текст послания в выставочном зале "Манеж", пресс-секретарь главы государства сообщил за несколько дней до 1 марта – даты, выбранной для важного выступления. Как рассказал Дмитрий Песков, это связано с увеличением числа приглашенных и использованием новых технологий. Все секреты представитель президента не раскрыл, но уточнил, что Манеж выбран для лучшей визуализации и использования инфографики.

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 Послание президента

Сюжеты Послание президента

Оглашение послания все предыдущие годы проходило в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. По традиции на него, кроме членов Госдумы и Совета Федерации, приглашаются руководители регионов, члены правительства, Центризбиркома, Общественной и Счетной палат, представители основных религиозных конфессий и журналисты.

Традиционным временем обращения президента к парламенту всегда был декабрь. Тем не менее в 2017 году послания Путина Федеральному собранию не было. Сегодня значительная часть речи президента с большой долей вероятности будет содержать основные положения его предвыборной программы – Путин обратится с посланием накануне выборов. Как известно, действующий президент идет на них в качестве самовыдвиженца. О предвыборной программе, заложенной в сегодняшнюю речь президента, обмолвился и Дмитрий Песков, опять-таки не сообщив журналистам никаких подробностей.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Обращение с посланием к парламенту – конституционная обязанность главы государства. В соответствии со статьей 84 Конституции президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

Основные идеи социально-экономического развития, заложенные в нынешнем послании, будут зафиксированы в той или иной юридической форме – возможно, в виде указов. Похожий прецедент был в 2012 году, когда после вступления в должность главы государства, Владимир Путин подписал майские указы. В них были прописаны целевые показатели по зарплатам бюджетников, привлекательности России для бизнеса и многим другим направлениям.

Фото: kremlin.ru

В декабре 2012 года Владимир Путин выступил с первым посланием Федеральному собранию в начавшемся сроке президентства. Глава государства призвал парламент поддержать ограничения для чиновников и политиков на собственность, счета и ценные бумаги за рубежом. Президент поручил правительству создать систему по выводу российской экономики из офшоров.

Владимир Путин снова обратил особое внимание на демографические проблемы. Президент заявил, что нормой в России должна стать семья с тремя детьми. Стабилизацию численности населения он назвал одним из ключевых достижений в социальной политике страны. Глава государства остановился и на вопросах образования, оплаты труда бюджетников.

С очередным ежегодным посланием Федеральному собранию президент выступил 12 декабря 2013 года. Владимир Путин подтвердил курс на борьбу с офшоризацией отечественной экономики, порекомендовал правительству конкретные меры в этой сфере. Президент затронул также вопросы реформы местного самоуправления, общественного контроля, банковского надзора, образования, межнационального мира и трудовых мигрантов.

Фото: kremlin.ru

Главными темами послания президента 4 декабря 2014 года стали облегчение условий работы бизнеса и вопросы расходования госсредств. Глава государства также сделал упор на необходимости разработки национальной технологической инициативы. Не ушли с повестки и проблемы в сферах образования, здравоохранения и подготовки кадров.

В вопросах внешней политики Владимир Путин был категоричен: президент заявил, что Москва не собирается бездумно подчиняться давлению Запада в ситуации по Украине. А вопрос воссоединения Крыма с Россией даже не подлежит обсуждению. В то же время, заверил глава государства, Москва никогда не пойдет по пути самоизоляции, ксенофобии, подозрительности, поиска врагов.

За год, прошедший до следующего президентского послания, внимание международного сообщества, в том числе и России, сместилось с Украины в сторону Сирии. 3 декабря 2015 года президент напомнил собравшимся в Кремле о подвиге пилотов российского Су-24 в Турции, в деталях разъяснил, почему принято решение о военной операции в Сирии. Путин подчеркнул, что Россия сегодня – на переднем крае борьбы с террором.

Шла речь и о санкциях, которые ввел годом ранее Запад против России, и о падении рубля. Российский президент констатировал: ситуация все еще сложная, но не критичная, наметились признаки стабилизации. В частности, сельское хозяйство не только справилось с замещением импортных продуктов на российском рынке, но и умудрилось перекрыть экспортную выручку предприятий ВПК.

Фото: kremlin.ru

Отметил глава государства и бурное развитие гражданского общества в стране. В частности, Общероссийский народный фронт стал силой, с которой считаются не только региональные, но и федеральные власти. Некоммерческим организациям, зарекомендовавшим себя безупречными партнерами государства, президент предложил предоставить льготы. В финале своей речи Владимир Путин процитировал Дмитрия Менделеева: "Разрозненных нас сразу уничтожат. Наша сила в единстве, в воинстве, благодушной семейственности, умножающей прирост народа, и в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия".

Единство, уважение и справедливость – это ключевые слова, прозвучавшие в речи Владимира Путина в декабре 2016 года. Основная часть того послания касалась вопросов внутреннего развития России и была адресована в большей степени согражданам.

Только единое общество и сильное государство могут обеспечить развитие, благополучие, защиту прав и свобод граждан. Это доказано печальными примерами стран, павших жертвами так называемых бархатных революций, напомнил Путин.

Фото: kremlin.ru

 "Мы хорошо знаем, какие последствия несут так называемые великие потрясения. К сожалению, в нашей стране в минувшем веке их было много", – сказал президент. Столетие Февральской и Октябрьской революций должно стать поводом не для разделения, а для примирения, выразил убеждение Владимир Путин.

Так как нынешнее послание президента Федеральному собранию будет озвучено за несколько дней до выборов, его лейтмотивом станет предвыборная программа Владимира Путина. Не исключено, что президент коснется внешней политики – расскажет о наших успехах в борьбе с терроризмом в Сирии, о влиянии санкций на экономику России. Задачи для правительства могут быть сформулированы прежде всего в социальной сфере, поддержке бизнеса и развитии гражданского общества.   

Автор: Александр Комаров1 марта 2018, 10:00
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