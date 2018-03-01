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Политика

Путин призвал развивать передовые технологии

Фото: Dni.Ru
Необходимо в кратчайшие сроки разработать и постоянно обновлять передовую законодательную базу для разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием Федеральному собранию. Он подчеркнул, что важнейшим конкурентным преимуществом на сегодняшний день являются знания, технологии, компетенции.

Продолжение: В Михалкова вселилась надежда после слов Путина
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Развитие высоких технологий стало одной из главных тем послания президента Федеральному собранию. Как отметил Владимир Путин, широкое использование робототехники и искусственного интеллекта – ключ к настоящему прорыву, к повышению качества жизни.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"В кратчайшие сроки нам необходимо разработать передовую законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли, технологий обработки больших данных, – сказал российский лидер. – Причем такая нормативная база должна постоянно обновляться, строиться на гибком подходе к каждой сфере и технологиям".

Глава государства подчеркнул, что в России есть "все возможности, чтобы быстро внедрить все те передачи данных пятого поколения и технологии интернета вещей". Владимир Путин призвал формировать собственные цифровые платформы, которые должны быть совместимы с глобальным информационным пространством.

"Это позволит по-новому организовать производственные процессы, финансовые услуги и логистику, в том числе с использованием технологий распределенного реестра, что очень важно для финансовых трансакций, для учета прав собственности и так далее, – сказал глава государства. – Это имеет практическое измерение".

Отметим, российский парламент активно занимается вопросами цифровизации экономических процессов в стране. Так, в Госдуме в середине февраля по инициативе спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина прошли большие парламентские слушания по вопросам законодательного обеспечения внедрения современных технологий во все сферы жизни общества и государства.

Кроме того, в Госдуме постоянно действует Совет по цифровой экономике при председателе нижней палаты. Первое заседание Совета прошло около года назад, второе состоялось в сентябре 2017-го. Итогом обсуждения главных для сферы цифровой экономики задач стало решение депутатов провести тщательное изучение этой сферы в тесном взаимодействии с экспертным сообществом.

Автор: Дмитрий Куклин1 марта 2018, 14:10

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