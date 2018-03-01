Путин призвал развивать передовые технологии
Развитие высоких технологий стало одной из главных тем
послания президента Федеральному собранию. Как отметил Владимир Путин, широкое использование
робототехники и искусственного интеллекта – ключ к настоящему прорыву, к
повышению качества жизни.
"В кратчайшие сроки нам необходимо разработать передовую законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли, технологий обработки больших данных, – сказал российский лидер. – Причем такая нормативная база должна постоянно обновляться, строиться на гибком подходе к каждой сфере и технологиям".
Глава государства подчеркнул, что в России есть "все возможности, чтобы быстро внедрить все те передачи данных пятого поколения и технологии интернета вещей". Владимир Путин призвал формировать собственные цифровые платформы, которые должны быть совместимы с глобальным информационным пространством.
"Это позволит по-новому организовать производственные процессы, финансовые услуги и логистику, в том числе с использованием технологий распределенного реестра, что очень важно для финансовых трансакций, для учета прав собственности и так далее, – сказал глава государства. – Это имеет практическое измерение".
Отметим, российский парламент активно занимается вопросами цифровизации экономических процессов в стране. Так, в Госдуме в середине февраля по инициативе спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина прошли большие парламентские слушания по вопросам законодательного обеспечения внедрения современных технологий во все сферы жизни общества и государства.
Кроме того, в Госдуме постоянно действует Совет по цифровой экономике при председателе нижней палаты. Первое заседание Совета прошло около года назад, второе состоялось в сентябре 2017-го. Итогом обсуждения главных для сферы цифровой экономики задач стало решение депутатов провести тщательное изучение этой сферы в тесном взаимодействии с экспертным сообществом.
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