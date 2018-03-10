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Страшные тайны: Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
За 23 года нахождения у власти Александр Лукашенко эволюционировал из начинающего управленца в настоящего политического гуру. Потягаться с ним может разве что Нурсултан Назарбаев, стоящий у руля Казахстана с 1991 года. Батьку в Белоруссии уважают и боятся, при всех своих недостатках ему удается умело маневрировать между Россией, Западом и своим народом.
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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Александр Лукашенко рос без отца и поэтому тема отцовства для него, пожалуй, самая щекотливая. Фамилия у него украинская по матери, а вот про отца никто точно ничего не знает. По одной версии, им был цыган Рыгор, по другой – некий еврей Гирш, по третьей – его отца звали Григорием, он был белорусом и работал в лесничестве.

Все эти версии неофициальные, можно сказать, народные. Говорят еще, что все сведения о рождении будущего президента были утеряны в 50-х годах ХХ века. Сам Лукашенко, ясное дело, считает себя чистокровным белорусом, а болезненную для него тему происхождения старается обходить стороной.

Дед Александра Григорьевича по линии матери был выходцем из Сумской области Украины. О матери главы государства – Екатерине Трофимовне Лукашенко – известно немногое. Она родилась в Могилевской области, работала на Оршанском льняном комбинате, потом дояркой на ферме. Лукашенко рассказывал, что помимо традиционных в деревне мужских обязанностей он отлично освоил ручную дойку коров.

Александр Лукашенко с сыном. Фото: president.gov.by

ТРУДНЫЙ ПОДРОСТОК

Школьные годы Саши Лукашенко прошли на селе. Сам он признался однажды, что был трудным подростком – нарушал дисциплину и порядок и даже состоял на учете в детской комнате милиции.

"Я был трудным учеником. Признаюсь: в детской комнате милиции на учете стоял в переходном возрасте. И когда приходила женщина – капитан милиции, мне пальцем трясла – у меня сердце в пятки уходило. Хотя я был нахабистым хлопцем. То есть где-то милицию нужно подключить, чтобы директору и учителю помочь. Потому что у нас в школе вольницы выше крыши", - разоткровенничался как-то Лукашенко уже на посту главы государства.

В советские годы для того, чтобы попасть на учет в детскую комнату милиции, нужно было как минимум три раза попасться на каком-то мелком хулиганстве – разбить окно, испортить государственное имущество, подраться в общественном месте или нахамить старшим.

СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ

Личная жизнь Александра Григорьевича – тайна за семью печатями. Президент Белоруссии с 1975 года состоит в официальном браке с Галиной Лукашенко (Жолнерович), но прессе стало известно, что супруги уже давно живут раздельно. У президента трое сыновей и семеро внуков. Дети пошли по стопам отца: старший сын Виктор – советник президента по национальной безопасности, средний Дмитрий – руководитель президентского спортивного клуба.

Младший сын Николай – внебрачный ребенок. По одной из версий, матерью мальчика является Ирина Абельская, бывший личный врач семьи Лукашенко. Президент на всех официальных мероприятиях и даже военных парадах появляется со своим младшим сыном. В прессе распространяется информация о том, что Лукашенко готовит Николая к президентству, но сам Лукашенко называет эти слухи глупостью.

Александр Лукашенко с сыном. Фото: GLOBAL LOOK press/Geng Ruibin

Однако даже союз с Абельской пошатнулся с появлением новой музы Лукашенко. После семейного врача батьке приписывали роман с певицей Ириной Дорофеевой. Артистку часто видели в окружении президента даже во время его отпусков.

Законная жена президента (может быть, уже давно бывшая) и практически все его родственники, по настоянию Александра Григорьевича, практически никогда не общаются с прессой. Зато внучка президента – Настя – в 2010 году снялась в российском сериале "Гадание при свечах", он сыграла роль героини-гадалки в детстве.

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНАЯ КАРЬЕРА

Свою фантастическую политическую карьеру Лукашенко сделал фактически за несколько месяцев на волне распада СССР. Он создал репутацию защитника народа, борца за справедливость и начал войну с коррумпированной властью. Будущий президент был тогда депутатом Верховного Совета Белоруссии. По его инициативе в начале 1991 года был отправлен в отставку премьер-министр Кебич, а несколькими месяцами позже создана фракция с удивительным названием – "Коммунисты-демократы Белоруссии".

В конце 1991 года депутат Лукашенко был единственным, кто проголосовал против утверждения Беловежских соглашений. В 1993-м критика и противостояние Александра Лукашенко правительству стали особенно выраженными. В это время было решено создать временную комиссию по борьбе с коррупцией и назначить ее председателем Лукашенко. В апреле 1994 года, после ухода в отставку главы Верховного Совета Станислава Шушкевича, комиссию ликвидировали как выполнившую задание.

Деятельность Александра Лукашенко по разоблачению коррупции во власти сделала его настолько популярным, что он решился выдвинуть свою кандидатуру на замещение высшего поста в государстве. В июле 1994 года Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей, стал президентом Белоруссии и остается им до сих пор, пройдя в общей сложности через пять избирательных кампаний.

Лукашенко не раз говорил, что не допустит никаких цветных революций, оплаченных западными бандитами, на территории своего государства. И свое обещание он держит – отличие от Украины или Киргизии, Белоруссия считается самой спокойной в плане революционных потрясения страной. Их там просто нет.

Александр Лукашенко. Фото: Фотохроника ТАСС

УМЕЛЫЙ МАНИПУЛЯТОР

После того, как с помощью референдумов 1996 и 2004 годов Лукашенко сделал себя фактически пожизненным президентом, он стал врагом практически всех мировых государств. Его обвиняли в диктаторской манере управления, с ним не хотели общаться и против него объявили санкции. Но, как ни странно, Лукашенко выжил и не допустил у себя в стране негативного развития событий – люди не голодали, предприятия работали, социальные обещания власти выполнялись.

Мало того, несмотря на запреты, в 2000 году президент Белоруссии посетил США и выступил на Саммите тысячелетия. Лукашенко стал критиковать страны НАТО и военную операцию в Югославии, обвинил власти некоторых стран в неправомерных и антигуманных действиях и все это сошло ему с рук. Никто особо не обиделся, мировые политики пожимали ему руку и улыбались.

Взаимоотношения Минска и Москвы в 90-е годы строились на взаимных обещаниях и видимости сближения. В 1999 году Лукашенко и Ельцин подписали договор о создании Союзного государства, которое по сути таковым до сих пор не стало. В отношениях России и Белоруссии в последнее десятилетие наблюдались то потепления, то резкое охлаждение. Спорные вопросы по поводу введения единой валюты также не находили и не находят решения.

Ситуацию усугубили и газовые скандалы. Сокращение подачи газа Москвой в Белоруссию и последующее прекращение поставок вызвали негодование со стороны Лукашенко. Он заявил, что, если Россия не исправит ситуацию, Белоруссия разорвет с ней все предыдущие договоренности.

В истории взаимоотношений этих двух государств было много конфликтных ситуаций. Кроме газового скандала, имели место и молочные конфликты, когда Москва запрещала ввоз белорусских молочных продуктов. Но все эти сложности преодолевались по схеме "милые бранятся – только тешатся". После каждой встречи президентов двух стран, и Путин, и Лукашенко, говорили о том, что и в их отношениях, и в сотрудничестве государств никаких проблем не существует.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Klimentyev

НЕУДАВШИЕСЯ ПОКУШЕНИЯ

Информация о покушениях на главу Белоруссии, время от времени появляющаяся в прессе, в большинстве своем неофициальная. В программе Анны Чапман на РЕН ТВ "Разоблачения. Агенты в белых халатах" рассказывалось о трех неудачных попытках лишить Лукашенко жизни.

В 1999 году американские спецслужбы попытались отравить Лукашенко на одном из официальных приемов его любимым брусничным соком. После этого президент полтора месяца не появлялся на публике, но все же выжил. После этого Лукашенко якобы пытались убрать при помощи нового вида наркотиков. Против этих средств Лукашенко тоже устоял.

В программе даже озвучивалась версия, почему в 2008 году в Минске произошел взрыв на День независимости. Все дело в том, что тайные агенты в белых халатах хотели воспользоваться общей паникой и распылили рядом с главой белорусского государства специальный газ. В конце программы ее авторы успокоили телезрителей, заявив, что Александр Лукашенко по-прежнему в хорошей форме и даже может сам себя вылечить.

Александр Лукашенко. Фото: Майстерман Семен/Фотохроника ТАСС

ТАЙНЫЙ ДИАГНОЗ

12 января 2001 года в белорусской газете "Наша Свобода" была опубликована статья "Врачебное заключение", в которой приведено медицинское заключение врача-психиатра Дмитрия Щигельского о психическом заболевании Александра Лукашенко. Согласно архивным материалам, на которые ссылается психиатр, в частности, амбулаторной карте, у Лукашенко еще в молодости неоднократно диагностирована мозаичная психопатия.

После публикации прокуратура возбудило против Щигельского уголовное дело по статье "клевета". Сам он успел уехать в США и, тем самым, избежал ареста. Документальных подтверждений психиатрического диагноза президента Белоруссии с тех пор нигде не появилось. Если они и существуют, то, наверняка, уже уничтожены или хранятся в таком месте, куда доступ простым смертным закрыт.

Александр Лукашенко (справа). Фото: Толочко Виктор/Фотохроника ТАСС

ПОДПОЛЬНЫЙ МИЛЛИАРДЕР

О финансовом состоянии президента Белоруссии можно только гадать. Сам Лукашенко на одной из встреч с журналистами признался, что за времена президентства накопил кругленькую сумму, которую хранит у себя в загородной резиденции. По сведениям же WikiLeaks, состояние президента оценивается не менее чем в девять миллиардов долларов. Официальных подтверждений этим данным конечно же нет.

Также к услугам белорусского лидера десяток гостевых и жилых усадеб и рабочие резиденции, самой главной из которых является "Дрозды". На лесистой территории Лукашенко обитает в доме площадью в две тысячи квадратных метров. У главы Белоруссии здесь есть свой спорткомплекс с бассейном, две бани и персональный ресторан.

Автор: Александр Пельт10 марта 2018, 10:00

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