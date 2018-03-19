Поддержка Путина в Москве заметно возросла

Владимира Путина, уверенно лидирующего на выборах президента по итогам голосования 18 марта, в Москве стали поддерживать еще больше людей, чем во время голосования в 2012 году. По данным городского избиркома, действующий президент набрал в столице на 50% больше голосов, чем на предыдущих выборах главы государства.



Поддержка побеждающего на прошедших выборах Владимира Путина в Москве возросла на 50%. Такие данные приводит Мосгоризбирком, сравнивая нынешние показатели российского лидера с аналогичными данными в 2012 году.



Как рассказал глава городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, кандидаты в президенты пришли к финишу выборной кампании со следующими результатами: Владимир Путин заручился поддержкой 70,88% москвичей, Павел Грудинин набрал 12,47%, Владимир Жириновский – 4,7%, Ксения Собчак – чуть более 4%, за Григория Явлинского проголосовали 3,17% жителей города, за Бориса Титова – около 1,5%, Сергей Бабурин получил 0,96% голосов, Максим Сурайкин – 0,72%.

По словам главы Мосгоризбиркома, нынешняя явка по городу оказалась выше, чем аналогичный показатель шесть лет назад. "Если говорить в абсолютных цифрах, вчера на избирательные участки пришли и получили избирательные бюллетени четыре миллиона 524 тысячи 71 человек, – сообщил Горбунов. – Это на 300 тысяч примерно больше, чем было в 2012 году".

После обработки 99% протоколов по всей стране Владимир Путин лидирует на выборах президента. По данным ЦИК, он набирает 76,66% голосов. На втором месте – Павел Грудинин (11,8%), за ним – Владимир Жириновский (5,66%). Далее следуют: Ксения Собчак (1,6%), Григорий Явлинский (около 1%), Борис Титов (0,75%), Максим Сурайкин (0,68%) и Сергей Бабурин (0,65% голосов). Эти цифры еще могут измениться, но весьма незначительно.