Макрон нашел в себе силы поздравить Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон все-таки решился поздравить российского президента с победой на выборах. Большинство европейских лидеров пока хранят молчание.

В коммюнике Елисейского дворца говорится, что президент Макрон позвонил господину Путину и пожелал ему успехов в модернизации политики, демократии, экономики и социальной сферы. В том же телефонном разговоре французский лидер обсудил со своим российским коллегой ситуацию в Сирии, а также призвал его пролить свет на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

То есть поздравление вышло каким-то странным: с одной стороны, Макрон пожелал Путину успехов, с другой – напомнил, что Европа следит за действиями Москвы и расслабляться после победы президента на выборах не собирается.

Тем временем Владимир Путин получил от нескольких зарубежных лидеров телефонные звонки с поздравлениями с победой на выборах. Президента поздравили главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Таджикистана, а также председатель КНР Си Цзиньпинь и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Также президент России получил поздравительные телеграммы от глав КНР, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венгрии, Венесуэлы, Казахстана, Киргизии, Кубы, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии, сообщает пресс-служба Кремля.

Германия: Меркель, которой потребовалось полгода, чтобы собрать коалиционное большинство;

Франция: Макрон, стремительно теряющий поддержку избирателей;

Италия: итоги выборов, которые непонятны никому.

Россия: Путин, безоговорочно подтвердивший свой абсолютный авторитет. pic.twitter.com/7PsyKYRmzQ — Юлия Витязева (@Vityzeva) 18 марта 2018 г.

Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель до сих пор хранит молчание, демонстрируя тем самым неуважительное отношение к российскому лидеру, с которым когда-то была дружна. И это притом что в альянсе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), который возглавляет нынешний председатель германского правительства, уже отправили поздравление Владимиру Путину.

Не стоит путать поздравление соратников Меркель и самого канцлера. Правила дипломатического приличия и этикета предполагают, что глава государства лично поздравляет победителя предвыборной гонки.

Президентские выборы прошли в России 18 марта, в день четвертой годовщины воссоединения с Крымом. На высший государственный пост претендовали восемь кандидатов. Первая тройка выглядит так: действующий президент Владимир Путин, баллотировавшийся в качестве самовыдвиженца, набрал 76,6% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,80%, третью строчку занял председатель либерально-демократической партии Владимир Жириновский (5,66%). Явка превысила показатели 2012 года и составила 67%.