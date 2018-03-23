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Политика

"Критика важна и нужна": Путин обратился к россиянам со спецзаявлением

Владимир Путин. Кадр youtube.com
Президент Владимир Путин обратился к гражданам России. Он еще раз поблагодарил их за поддержку и заявил о своей ответственности перед страной. Сказал Путин и о важности критики власти со стороны оппозиционных сил.
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Глава государства еще раз поблагодарил россиян за поддержку на выборах. "Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся", – отметил Путин.

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Он заявил, что хорошо знает о проблемах, которые тревожат граждан страны, – низкие доходы, недостатки в здравоохранении, ЖКХ и других сферах. "Нам необходим настоящий прорыв. И в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке вижу готовность к такой работе, к таким переменам", – сказал президент.

"Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее, – мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье", – продолжил глава государства.

Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. Все, о чем говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано. 

Президент пообещал, что власти будут создавать новые рабочие места и наращивать эффективность экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности, развивать инфраструктуру и социальную сферу. "Любое из этих решений в конечном итоге будет приниматься исключительно в интересах нашей страны, наших граждан, ради наших детей и будущих поколений", – отметил Путин.

Обратился президент и ко всем общественным, политическим силам страны, особо сказав о важности критики. "Критика, споры, дискуссии необходимы, важны, но в них не должно быть места безответственному популизму. Главным ориентиром для всех, тем более сегодня, должны служить национальные интересы и благополучие людей. Это основа для нашей консолидации и совместной работы", – отметил глава государства.

Еще раз спасибо вам за поддержку и доверие. Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха.

Центризбирком опубликовал сегодня, 23 марта, окончательные итоги президентских выборов. Цифры мало изменились по сравнению с теми, которые озвучивались в ночь после голосования: победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, он набрал 76,69% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин, он получил 11,77% голосов. Третий в гонке – бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский  с 5,65% голосов. Телеведущая Ксения Собчак стала четвертой, у нее 1,68% голосов избирателей. Остальные кандидаты набрали от 0,65 до 1,05%. Явка на выборах составила 67,54%, или 73 миллиона 629 тысяч 581 человек.

Автор: Александр Комаров23 марта 2018, 13:24

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