Трамп приготовился к войне с Россией

Президент США Дональд Трамп в третий раз за 14 месяцев сменил своего советника по нацбезопасности. На этот раз им стал Джон Болтон – бывший постоянный представитель Вашингтона в ООН. В политических кругах он известен как радикальный неоконсерватор, предпочитающий решать дела на международной арене путем использования военной силы, а не переговоров.

прочитано 980 раз