Трамп приготовился к войне с Россией
Новое назначение Трампа расценили как признак грядущих конфликтов даже в самих Соединенных Штатах. "Назначение мистера Болтона – это приглашение к войне. Возможно, ядерной войне", – откровенно высказался в своем Twitter бывший сотрудник администрации Джорджа Буша – младшего Ричард Пэйнтер.
В не менее алармистском тоне прокомментировала приход Болтона в Белый дом и газета Financial
Times. Издание вспомнило слова
ныне покойного американского сенатора Джесси
Хелмса, который назвал экс-представителя в ООН "одним из тех людей, с которыми можно встретить Армагеддон".
По мнению газеты, новый советник Белого дома по нацбезопасности может резко изменить поведение Вашингтона во всех мировых кризисах и горячих точках. Показательна и его точка зрения на отношения с Россией. Так, в июле прошлого года в эфире телеканала Fox News он заявил, что санкции против Москвы должны быть "исчерпывающими, всеобъемлющими и быстрыми", чтобы она не успела предпринять необходимых действий.
Trump has already started a trade war.— Richard W. Painter (@RWPUSA) 23 марта 2018 г.
Now we have Bolton who wants to start a military war.
They need to go.
Do nothing members of Congress need to go too.https://t.co/bFLuReWZNB via @SFGate
Кроме того, он призвал "остановить Россию" на Ближнем Востоке и "выдавить" ее из Сирии. Масштабные совместные военные учения Москвы и Минска "Запад-2017", состоявшиеся в сентябре прошлого года, Болтон назвал "вызовом для НАТО".
Напомним, первым советником Дональда Трампа по национальной безопасности был генерал-лейтенант США в отставке Майкл Флинн. Он выступал за налаживание отношений с Москвой и укрепление сотрудничества между Россией и США по ряду ключевых вопросов международной безопасности.
Против Флинна был настроено большинство американской элиты, поэтому на своем посту он не продержался и месяца. Генерала обвинили в "контактах с Москвой", после чего он был вынужден уйти в отставку.
Вторым советником Трампа по нацбезопасности стал также выходец из военных кругов – генерал-"ястреб" Герберт Макмастер, выступающий за "сдерживание России". Однако их отношения с главой Белого дома нельзя назвать безоблачными: президент и его советник имели ряд разногласий во взглядах на отношения с Ираном и Северной Кореей.
Экс-солистка "Блестящих" поделилась с поклонниками радостной новостью
Ушлая пианистка осталась без квартиры
Артисту резко стало плохо
Популярная актриса прошла много испытаний