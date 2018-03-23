США признались в двойных стандартах после победы Путина

Двойные стандарты и лицемерие – сущность американских СМИ. С разоблачением политики ведущих изданий выступил телеканал Fox News.

Барак Обама, занимавший пост президента США в 2012 году, поздравлял Владимира Путина с победой на выборах. Американские СМИ этого вроде бы и не заметили. А в 2018-м обрушились с критикой на Дональда Трампа, который, как и предшественник, поздравил российского лидера с переизбранием.

По мнению ведущего телеканала, это еще один пример двойных стандартов, которые американцы могут видеть каждый день. В случае с Трампом СМИ реагируют так, будто начался кризис в сфере национальной безопасности.

Ведущий напомнил известный эпизод, когда бывшая тогда госсекретарем Хиллари Клинтон подарила главе МИД России Сергею Лаврову "идиотскую кнопку "перезагрузки". Кнопка, само собой, не сработала, отметил журналист. Но главное происходило в другом углу зала: Барак Обама, забыв о включенном микрофоне, шушукался с Дмитрием Медведевым. "Скажите Владимиру, что я смогу проявить большую гибкость после выборов", – говорил он. "Я передам эту информацию Владимиру", – отвечал Медведев.

Помогло ли это Обаме? По мнению ведущего, 44-й президент США не справился со своей задачей "присмотреть за Россией". Еще в 2014 году конгрессмены предупреждали главу США: "Русские идут. Они хотят оказать влияние на наши выборы, а Путин хочет посеять хаос в Соединенных Штатах и по всему миру".

Однако Обама только смеялся, в том числе над кандидатом Трампом. Смешно думать, что кто-то может подстроить выборы – ни один серьезный человек в это не поверит и не будет это обсуждать, заявил политик. И посоветовал обеспокоенным конгрессменам "прекратить нытье". В итоге в американские выборы, по мнению журналиста, все же вмешались.