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Политика

"Позорник": безусый Грудинин рассмешил народ

Павел Грудинин. Кадр youtube.com
Участник президентской гонки 2018 года Павел Грудинин наконец выполнил обещание, данное журналисту Юрию Дудю: политик сбрил усы. Внешний вид кандидата от КПРФ рассмешил пользователей Сети.
прочитано 3827 раз

Политик превратил бритье в настоящее шоу. Сначала появилась информация, что Грудинин остался без усов, позже – опровержение. И лишь затем опубликовали доказательство: видеоролик выложил в Сеть журналист и телеведущий Максим Шевченко.

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Павел Николаевич Грудинин Политический деятель, организатор аграрного производства

"Это видео является единственным оригинальным видео и изображением, утвержденным Павлом Грудининым. Еще раз обращаем внимание, что это было сделано в итоге личного спора между Юрием Дудем и Павлом Грудининым (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)", – кратко прокомментировал ситуацию он. Ролик появился на YouTube.

Под видео тут же возникли сотни комментариев. Оно стало вирусным: меньше, чем за сутки после публикации, его посмотрели более 750 тысяч раз.

Примечательно, что многих Грудинин рассмешил. "Ахахаххха актеришка, у которого еще нет Оскара) Для чего делать из этого шоу-то? Ну ё массе" – гласит текст одного из самых популярных комментариев. Автора этого высказывания поддержали почти 200 человек.

"Смешно, что Груд из этого целое представление исполнил... Позорник﻿", – добавил другой пользователь. "О ма гад! Сделали из этого целое шоу... Для Грудинина сдержать слово это что-то из ряда вон выходящее?﻿" – вопрошает третий.

Были и те, кто по достоинству оценил поступок политика. Пусть он сначала и уйти от ответственности, выдумывая новые условия, в конце концов он все-таки сдержал обещание. "Мужик сказал – мужик сделал! Вот!﻿" – восхищается поступком Грудинина один из его поклонников.

Напомним, что Павел Грудинин пообещал сбрить усы в том случае, если на выборах наберет меньше 15% голосов. В итоге кандидата поддержали только 11,77% избирателей.

Автор: Евгений Мышко25 марта 2018, 10:18
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