Трамп некрасиво поступил с Путиным во время поздравления

Стали известны новые подробности телефонного разговора президентов России и США после объявления итогов выборов. Оказывается, Дональд Трамп не обсуждал с Владимиром Путиным дело отравленного в Британии двойного агента Скрипаля из-за того, что не хотел транслировать свои коварные планы.

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