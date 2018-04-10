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Политика

Представитель Путина рассказал о войне с США

Фото: Dni.Ru
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель руководителя МИДа Михаил Богданов прокомментировал разговоры о грядущем военном столкновении Москвы и Вашингтона. По словам дипломата, такой угрозы в настоящий момент нет.
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Богданов выразил надежду, что в Соединенных Штатах внимательно следят за заявлениями, которые делает Россия по поводу тяжелейших последствий в случае атаки Западом Сирии. "Использованы фальшивки, вбросы для того, чтобы найти какой-то предлог для силовой акции. Мы считаем это абсолютно неприемлемым и крайне опасным", – цитирует представителя главы государства РИА Новости.

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Ранее в ООН прошло заседание по сложившейся вокруг арабской республики ситуации. США обвиняют официальный Дамаск в применении химического оружия против боевиков в городе Дума в субботу, 6 апреля. Россия опровергает использование проправительственными силами отравляющих веществ. В ходе заседания постоянный представитель Москвы в Организации Василий Небензя предупредил свою американскую коллегу Никки Хейли, что в случае применения силы против Сирии США "ждут самые тяжелые последствия".

Ранее сирийская авиабаза Т-4 была атакована самолетами израильских ВВС. Эксперты не исключают, что Тель-Авив пошел на акт агрессии по согласованию и в тесной координации с Вашингтоном. Погибли четверо иранских военных, около десяти человек получили ранения.


В случае атаки США на Сирию Россия будет вынуждена ответить, полагают эксперты. По словам директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова, американская армия готовится атаковать сирийскую столицу, расположения Республиканской гвардии и Первой механизированной дивизии – элитных частей правительственных войск.

"Я подозреваю, что когда израильтяне нанесли удар ракетами, они тестировали возможности нашего ПВО. То, что из восьми ракет пять сбили, – это наши сбили. Таким образом будут действовать и американцы", – сказал Багдасаров в эфире НСН.

Москва, подчеркнул он, не может позволить американцам нанести удар по Дамаску, где находятся военные советники из нашей страны. Поэтому конфликт между Россией и США неизбежен, полагает аналитик.

Автор: Иван Поляков10 апреля 2018, 14:12

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