Мэй неожиданно метнулась на сторону Путина

Между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, в ходе которого глава британского правительства отказалась участвовать в ударе по Сирии. Мэй бъявила американскому лидеру, что Лондону нужно больше доказательств совершения предполагаемой химической атаки в городе Дума.



"Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии", – сообщает авторитетное издание передает сайт "Комсомольская правда". При этом британский премьер согласилась с тем, что международное сообщество "должно отреагировать" на появившуюся информацию о применении отравляющего вещества, от которого в пригороде Дамаск, по некоторым данным, погибли не менее 40 человек.

Напомним, накануне Госдеп США обвинил Россию в том, что она якобы потворствует сирийским войскам в проведении ряда химатак на мирные кварталы пригорода Дамаска города Дума. В Москве все это назвали бредом и очередной провокацией нынешней американской администрации. "Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений", – заявил глава российского центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

Ранее сообщалось, что боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" (запрещенной в России террористической организации) готовят в городе Дума провокацию с отравляющими веществами, главная цель которой – скомпрометировать армию Сирии и обвинить правительственные войска в применении химоружия. Действия террористов направлены на то, чтобы "сфабриковать обвинения в адрес армии Сирии в том, что она якобы применяет боеприпасы с химическими веществами в ходе военных действий". Исламские радикалы преследуют еще одну цель: задуманная ими инсценировка должна остановить наступление правительственных войск в окрестностях Думы – последнего оплота бандитов в Восточной Гуте.