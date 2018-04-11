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Политика

Как оценили отчет Медведева о работе правительства

Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Правительству Дмитрия Медведева удалось удержать российскую экономику от давления Запада. Вот лишь одна из оценок выступления премьер-министра в Госдуме. Глава кабмина отчитался сегодня, 11 апреля перед депутатами о проделанной за последние шесть лет работе.
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Высокую оценку правительство Медведева получило от самой многочисленной фракции Госдумы. "Единую Россию" представлял спикер Вячеслав Володин, отметивший в своем выступлении, что Россия  достойно и эффективно отвечала на все вызовы последних лет.

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"На нас оказывается открытое и агрессивное давление, но западным странам не удалось достичь своей цели и уничтожить экономику страны",  заявил Володин.

По его словам, давление существовало всегда ‑ и во времена Российской Империи, и при СССР, и в 90-e годы прошлого века. "Но именно сегодня, когда наша страна стала развиваться более активными темпами, когда она стала составлять реальную конкуренцию, это давление приобрело неприкрытый и агрессивный характер. Объявленные против нашей страны санкции направлены на то, чтобы остановить развитие России", – отметил спикер.

Мы достойно и эффективно ответили на брошенный нам вызов. Смогли обеспечить устойчивость и стабильность в макроэкономической сфере, в развитии реального сектора экономики, в решении социальных проблем.

Среди успехов правительства Володин отметил низкий уровень инфляции: в 2017 году она составила 2,5% и стала самой низкой за предыдущее десятилетие. Кроме того, в стране восстановлен экономический рост, создана национальная платежная система, активно проводится программа импортозамещения.

Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

"Правительству удалось реализовать основные задачи, которые ставились в майских указах президента. Это было непросто", - констатировал Володин.

Глава Думы также поставил Дмитрия Медведева в пример остальным членам правительства. Глава кабмина полтора часа отвечал на вопросы парламентариев, заметил спикер. Он призвал министров так же подробно отвечать на вопросы во время "правительственных часов" в Госдуме.

Традиционно с положительной оценкой работы правительства выразили свое  несогласие лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава "Справедливой России" Сергей Миронов. Главный коммунист страны не уверен в том, что после смены правительства что-то всерьез изменится. Он также считает, что России объявлена война и она требует соответствующего ответа.

Не заметивший изменений в стране Сергей Миронов возмущался тем, что правительству не удалось системно решить ни одну социальную проблему. По его мнению, реформа образования закончилась тем, что образованность населения падает. Аналогичное заключение Миронов сделал и по реформе здравоохранения.

Геннадий Зюганов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Лидер ЛДРП почему-то обратил внимание на проблемы утилизации мусора. Проблема со свалками, по его мнению, идет из советского времени. Владимир Жириновский в присущей ему манере предложил засыпать отходами тундру. "Такая огромная страна, давайте вывозить мусор туда, где никто не живет. Давайте тундру засыпать этим мусором. Там некому проводить митинги, туда не поедет московская оппозиция, не доберутся ни на оленях, ни пешком" –  сказал глава ЛДПР.

Экспертное сообщество, комментируя отчет Дмитрия Медведева в Думе, отметила его уверенность и открытость перед депутатами во всех вопросах. " Учитывая, что перед выступлением Медведев встречался с президентом, в Кремле его работу считают успешной. Это значит, что он останется во главе нового правительства", – полагает политолог Дмитрий Фетисов.

По его мнению, Медведев чувствовал себя достаточно комфортно на Охотном ряду и это показывает, что между Госдумой и правительством есть вменяемый диалог и рабочее взаимодействие, что позволяет им работать сообща. Эксперт также обратил внимание на то, что о важности совместной работы депутатов и правительства дал понять в своем выступлении и спикер Думы.

Дмитрий Фетисов. Фото: facebook.com/fdn86

"Володин уделил внимание и контролю над выполнением законов. И он прав в том, что очень часто эффективные законы просто не работают из-за отсутствия контроля над их исполнением", – указал Фетисов.

Правительство работает в той повестке, которую задает президент. Каждой из стратегических задач, которые озвучивал Путин в последнее время, Медведев уделил внимание в своем отчете.

Политолог считает, что в правительстве понимают важность развития науки, высокоинтеллектуальных технологий и системы образования. Для Фетисова это хороший знак. Такой же, как и отношение правительства к регионам и к  их бюджетной политике.

Выступление премьер-министра в Госдуме можно считать итоговым за шесть лет, отметил политолог Алексей Мухин. "Медведев сделал упор на социалку, что было ожидаемо. Регионам обещано выделять по 10 миллиардов в год", - указал эксперт.

Медведев публично признался, что мер для победы над бедностью в стране было предпринято недостаточно. Эту проблему Мухин считает достаточно серьезной, несмотря на рост минимального размера оплаты труда, отмечающийся в последние годы.

Алексей Мухин. Кадр youtube.com

Выступление главы правительства политолог назвал взвешенным. "Встроенность Медведева в президентскую повестку дня дает ему основания для того, чтобы депутаты, в целом, позитивно оценили его выступление", – отметил Алексей Мухин. По его мнению спикер Госдумы Вячеслав Володин и исполнительная вертикаль продемонстрировали сегодня конструктив и оптимизм на будущее.

Выступление Дмитрия Медведева в Госдуме продолжалось более часа, затем премьер полтора часа отвечал на вопросы депутатов. Открывая свой отчет, Медведев отметил, что за шесть лет Россия прошла путь, на который другие страны даже без санкций тратят десятилетия.


Что касается шести прошедших лет, в течение которых работал нынешний состав правительства, то, по словам Медведева, это были годы испытаний. "Испытаний на прочность нашей экономики, – подчеркнул он. - Никогда прежде за столь короткий период она не получала столько сильных ударов одновременно". По его словам, в числе проблем, которые пришлось решать, был мировой финансовый кризис, а также обвал сырьевых рынков, санкции, закрытие финансовых и технологических рынков.

Премьер-министр выразил уверенность, что России удастся справиться и с давлением США в виде очередной порции санкций. В результате, уверен он, страна обратит их на пользу собственной экономике. Говоря об итогах работы правительства в экономической сфере, Дмитрий Медведев отметил, что кабинет министров многое сделал в вопросе искоренения бедности.

Мы сделали серьезные шаги. Повысили МРОТ до прожиточного минимума впервые в истории современной России. 

Это, по его мнению, приведет к тому, что разница между зарплатами в разных регионах станет меньше. За прошедшее время правительству, по словам премьер-министра, удалось довести показатели зарплаты бюджетников до среднего по экономике регионов уровня. Таким образом, по его словам, были выполнены требования майских указов главы государства.

Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Медведев уверен, что экономика России достойно прошла стресс-тест последних лет и готовится к ответам на глобальные технологические вызовы. По словам премьера, благодаря точечным антикризисным мерам удалось не только удержать ситуацию, адаптировать реальный сектор и финансовую систему к новым условиям, но и поддержать людей, наиболее уязвимые территории, отрасли и предприятия.

По словам председателя правительства, депутаты и члены кабинета министров совместно решали сложнейшие задачи в деле развития страны, находя оптимальные выходы из самых непростых ситуаций. Дмитрий Медведев поблагодарил депутатов Госдумы за совместную работу, отметив, что сегодняшнее выступление об итогах работы правительства – последний отчет его нынешнего состава.

Автор: Александр Комаров11 апреля 2018, 16:53

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