Путин сделал важное заявление после угроз Трампа

Глава государства выразил надежду, что "здравый смысл в конце концов возобладает". "И международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой", - заявил российский лидер на церемонии вручения верительных грамот послами 17 стран.

Слова Владимира Путина была произнесены спустя несколько часов после появления очередного искрометного твита за авторством президента США Дональда Трампа. В среду, 11 апреля, американский лидер объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. Не то чтобы это было откровением (об подготовке агрессии против арабской республике говорят уже несколько дней), но на этот раз глава Белого дома был особенно резок. По его словам, на Сирию посыпятся "хорошие, умные и новые ракеты". "Готовься, Россия", – написал глава Белого дома в Twitter.

Он еще раз назвал сирийского лидера Башара Асада животным и заявил, что Москва не должна его поддерживать. Очевидно, что месседж главы Белого дома направлен прежде всего российскому руководству. Как союзник Москва будет обязана защитить Дамаск.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

Позже Трамп опубликовал новый твит, но уже в примирительном тоне. "Может, остановим гонку вооружений?" – написал он. По его словам, США нужны России, чтобы поднимать ее экономику – да и вообще, всем нациям нужно сегодня работать вместе. Пользователи Сети уже высмеяли американского лидера за столь ярко выраженный "плюрализм мнений" в голове.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?