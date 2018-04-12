Мощная группировка НАТО зажала россиян в Сирии

Какими бы хорошими и современными ни были российские самолеты, они не смогут противостоять авианосным ударным группам США. Такое мнение высказал бывший конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич.

Соединенные Штаты продолжают сколачивать ударную группировку по удару по Сирии. О намерении присоединиться к атаке объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Газета The Times сообщила, что британские самолеты будут наносить удары с военной базы Акротири на Кипре. По словам источника издания, истребители-бомбардировщики Panavia Tornado уже находятся на взлетной полосе. Кроме того, в Восточном Средиземноморье на боевом дежурстве расположился эсминец королевских ВМС "Дункан".

"Торнадо" в целом хуже российских "сушек" (истребители серии Су. – Прим.Ред.), однако комплексное накачивание сил для удара по Сирии продолжается", – заявил бывший конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич. Вместе с тем эксперт отметил, что против американских авианосных ударных групп нашим силам не выстоять. "Соответственно, нашим кораблям, которые там находятся, тоже самое. У кораблей получается авиационная поддержка с воздуха – только наша база в Хмеймиме", – цитирует его НСН.

По словам Лукашевича, коммуникации российских вооруженных сил растянуты и достаточно уязвимы, к тому же у базы в Хмеймиме нет такой эшелонированной системы ПВО, какая есть у авианосцев ВМФ Соединенных Штатов. "Кроме того, что у берегов Сирии уже развернута группировка НАТО, которая практически зажала наш флот, стоящий там, между берегом и собой, туда еще идет группировка шестого флота США, ядерный эсминец и корабли в сопровождении", – констатировал специалист. Он подчеркнул, что каждый из авианосцев несет около 100 летательных аппаратов, а это больше, чем вся наша сирийская авиагруппа.





Удар по Сирии готовятся нанести США, Франция и Великобритания. Германия участвовать в столь сомнительном мероприятии отказалась. Накануне к берегам арабской республики подошли боевые корабли американских ВМС Donald Cook и Porter. Они несут на себе крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью стрельбы до двух тысяч километров.

Кроме того, в Восточное Средиземноморье идет ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн". Накануне корабли покинули порт приписки Норфлок в штате Вирджиния.

Напомним, в минувшую субботу Соединенные Штаты обвинили сирийское правительство в химической атаке в Думе, пригороде Дамаска. Госдепартамент США возложил ответственность за случившееся на Россию, которая якобы потворствует "агрессивному сирийскому режиму". Москва обвинения отвергла, подчеркнув, что заявление о химатаке – ложь.