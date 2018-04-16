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Политика

Попрошайка Трамп пошел по миру с протянутой рукой

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Jim Loscalzo
Следующие выборы президента США пройдут в 2020 году, но глава Белого дома Дональд Трамп уже начал готовиться к переизбранию. Американский лидер пошел по миру с протянутой рукой и собрал миллионы долларов на будущую кампанию за первый квартал этого года.
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Всего комитеты в поддержку Дональда Трампа, включая "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again Committee) собрали 20,2 миллиона долларов за первый квартал этого года. Об этом пишет издание The Journal Gazette.

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 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда политик занял кресло главы Белого дома, отмечает издание. Тогда комитеты в его поддержку собрали 12,5 миллиона.

На прошлую президентскую кампанию Трамп потратил 429,5 миллиона долларов – значительно меньше, чем его соперница Хиллари Клинтон. Избирательная кампания кандидата от Демократической партии стоила более 897 миллионов долларов.

Тогда Трамп собрал на ведение предвыборной гонки около 512 миллионов, из них 56 были его личными средствами. Как подсчитали эксперты, самой крупной статьей расходов стало размещение рекламы. На эти цели кандидат от республиканцев потратил почти 68 миллионов долларов. На втором месте оказались расходы на цифровые технологии (58,6 миллиона), а после них – транспорт (23,5 миллиона).

Миллиардер активнее тратил средства на мерчандайзинг, в том числе футболки, знаменитые красные кепки MAGA и прочую одежду с предвыборной символикой. На это у кандидата от республиканцев ушло более 14 миллионов долларов, тогда как Клинтон потратила 2,6 миллиона.


Автор: Иван Поляков16 апреля 2018, 14:00

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