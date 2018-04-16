Попрошайка Трамп пошел по миру с протянутой рукой

Следующие выборы президента США пройдут в 2020 году, но глава Белого дома Дональд Трамп уже начал готовиться к переизбранию. Американский лидер пошел по миру с протянутой рукой и собрал миллионы долларов на будущую кампанию за первый квартал этого года.

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