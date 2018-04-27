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Политика

Почему парламентаризм стал основой государственного строя

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Законодательные органы остаются основой устойчивости государственного строя. При этом мир постепенно движется в сторону усиления парламентарного начала, уверен публицист Борис Межуев.
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Россия отмечает День парламентаризма. 27 апреля 1906 года начала работу Государственная дума Российской Империи. Депутатов и сенаторов поздравил Владимир Путин: президент встретился в Петербурге с Советом законодателей при Федеральном собрании.

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Глава государства сказал, что рассчитывает на эффективное и слаженное взаимодействие парламентариев с будущим составом правительства при решении задач, обозначенных в своем послании Федеральному собранию.

Спикер Госдумы Вячаслав Володин тоже поздравил коллег с праздником. По его мнению, парламент представляет интересы многонационального народа России. "Важно, чтобы российский парламентаризм развивался, а работа законодателей была эффективна", – заявил Володин.

Отношение к парламентаризму в России, да и вообще в мире, довольно противоречиво. Что не мешает законодательным органам разных стран оставаться основой устойчивости государственного строя, считает главный редактор портала "Политаналитика", публицист Борис Межуев.

Борис Межуев. Кадр youtube.com

По его мнению, настоящая демократия испытывает внутреннее стеснение по поводу большой роли законодателей. Но этому противоречит то обстоятельство, что на Западе мы видим неуклонную эволюцию в сторону расширения парламентской демократии. Но, несмотря на сопротивление многих противоборствующих сил, все-таки мир движется в сторону усиления парламентарного начала.

Межуев называет парадоксом то, что парламенты увеличивают свое значение. Сильная власть лидера государства, в том числе демократически избранного, значительная роль исполнительной власти в США и во Франции все больше и больше ослабевает, считает он.

Парламенты перестают играть роль революционной силы. Они играют роль силы порядка, опоры общества, в большей степени напоминая роль Сената в Риме, чем роль народных собраний в Афинах.

Публицист отмечает также, что парламенты оказываются средоточием наиболее патриотической, национально-мыслящей части общества. Это характерно, в том числе, для США и России.

"Видно, что в редких случаях парламенты как бы останавливают руководителей государства от жестких действий, связанных с применением силы. Но чаще фиксируется обратная тенденция: парламент правеет и становится более непримиримым к внешним врагам государства", – говорит Межуев. Этот тезис, по его мнению, можно отнести и к России, по крайней мере, в части внешней политики.

Эксперт отмечает возрастающую роль Госдумы после того, как ее возглавил  Вячеслав Володин. "За долгое время впервые возникло ощущение, что парламент стал действительно ветвью власти, а ее глава третьим человеком в стране", - говорит Борис Межуев.

Мы видим явное соединение личности и института. В России личность играет важную роль.

Напомним, что выступая сегодня, 27 апреля на встрече президента с законодателями, спикер Госдумы предложил несколько важных подходов к работе над реализацией послания президента Федеральному собранию. Речь шла о более тесном сотрудничестве исполнительной власти  с региональными парламентами.

Вячеслав Володин. Фото: Анна Исакова/ТАСС

По мнению Володина, за счет обратной связи с регионами, Госдума сможет выйти на принципиально новое качество работы и ее динамику. "Такой подход создаст системную основу для эффективной реализации всех задач послания президента", – заявил Володин. Говоря о развитии парламентаризма в России, спикер сказал, что он не может быть застывшей формой и  должен развиваться.

27 апреля 2018, 19:31

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