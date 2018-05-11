Больной раком мозга Маккейн раскрыл план победы над Путиным

Зловещий человек Путин вынашивает зловещие намерения. И миссия Соединенных Штатов – его остановить. О великой задаче американцев и о том, как с ней справиться, сенатор Джон Маккейн рассказал в своей новой книге.

Отрывки из произведения американского политика опубликованы в The Wall Street Journal. Значительная часть его посвящена борьбе со вселенским злом в лице Владимира Путина.

"Зловещий человек" со зловещими намерениями - главным из которых является уничтожение построенного Вашингтоном либерального мирового порядка. Таким предстает перед читателем российский лидер. И каждый истинный американец должен проникнуться идеями, изложенными автором.

"Мы должны бороться с Путиным так же решительно, как он борется с нами. Мы остановим его, когда перестанем позволять нашим партийным и личным интересам подвергать наши интересы по национальной безопасности его хищничеству", – пишет Маккейн.

Сенатор напоминает читателю об исключительности американской нации. Это народ, объединенный идеалами – "а не этничностью или географическим месторасположением". И этих идеалов американцы решили придерживаться не только дома, но и по всему миру, приводит отрывок из публикации НСН.

В этой же книге сенатор пытается оправдаться за передачу в ФБР досье на Дональда Трампа. Этот отрывок произведения публиковался раньше. Впроччем, Маккейн в своей новой книге заявил, что ни о чем не сожалеет. В этом досье британского разведчика Стила сообщалось об инциденте с Дональдом Трампом и русскими девушками "с пониженной социальной ответственностью" в номере московского отеля.

Джон Маккейн заявляет, что всего лишь выполнял свой долг, передав эту информацию в Федеральное бюро расследований. А кому это не нравится – могут идти к черту. В том числе и Дональд Трамп, которого больной раком Маккейн даже не пригласил на свои похороны.