Страшные тайны: Маргарет Тэтчер

Маргарет Хильда Тэтчер (урожденная Робертс) была 71-м премьер-министром в истории Великобритании. Она стала первой, и до недавнего времени оставалась единственной женщиной, которая занимала столь высокий пост. Кстати, Тэтчер на момент избрания главой кабмина вообще была первой представительницей слабого пола, которая возглавила кправительство европейской страны. Хотя, слабый пол – это, конечно, не о ней. "Железная леди" – вот это про нее.



Пост премьер-министра Великобритании означает, что на человека, его занявшего, ложится вся внутренняя и внешняя политика страны. Став премьером, Маргарет Тэтчер показала многим мужчинам, возглавлявшими кабинет министров и до, и после нее, что значит держать все в своих руках. Если бы не ее умение и хватка, разумеется, не просидеть бы ей в кресле главы кабинета министров целых три срока подряд. Кстати, этого до нее не удавалось никому с начала XIX века. Тэтчер стала символом эпохи возрождения Соединенного Королевства.



ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ

Это всемирно известное прозвище приклеилось к Маргарет Тэтчер с легкой руки советского журналиста. В одной из статей в газете "Красная звезда" за жесткое отношение с СССР автор Юрий Гаврилов назвал британского премьера "железной дамой". Англоязычные СМИ перевели это как "железная леди". Ее непреклонный характер отмечали не только в Советском Союзе, но и в собственной стране. Правда, в Великобритании на нее навешивали куда менее поэтичные ярлыки, называя, например, тараном или танком.

"Персональным нападкам на меня только радуюсь, – заявляла Тэтчер. – Значит, других политических аргументов у противника уже не осталось".

Кстати, появление характеризующего ее прозвища Маргарет Тэтчер использовала себе во благо во время своей избирательной кампании. Она успешно провела ее под лозунгом "Британии нужна железная леди". После Тэтчер подобным образом стали называть многих женщин, которые характеризуются непреклонным характером, жестким стилем управления и отсутствие желания идти на компромиссы.

Любопытный факт: бывший глава СССР Михаил Горбачев обязан своим всемирно известным прозвищем Маргарет Тэтчер. Именно она, а за ней и весь мир, стала называть его ласково Горби.

НЕЗАВИДНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

По происхождению Маргарет Тэтчер вряд ли кто-то когда-то рискнул предсказать ей блистательное политическое будущее. Являясь продолжательницей рода бакалейщика (без какого бы то ни было титула, положения или денег) ей было крайне сложно не то, что стать первым лицом страны, а вообще близко подобраться к большой политике. Не стоит забывать и о том, что на дворе была середина ХХ века, а значит, женщина в политике все еще была, скорее, исключением из правил.

"Петух, может быть, хорошо кукарекает, но яйца все-таки несет курица", – говорила она.



Почти десятилетие у нее ушло лишь на то, чтобы стать членом Палаты общин. А путь от первых ступенек в политике до поста премьер-министра Великобритании занял без малого три десятилетия. Преодолевая его, Тэтчер не раз приходилось доказывать доминирующим в политике мужчинам, что она имеет все необходимое, чтобы стать не только "одной из".







КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

На пути к политическому олимпу ей помогали три основных качества: терпение, твердость характера и целеустремленность. Они же пригодились ей и во времена премьерства. На посту главы кабинета министров Тэтчер пришлось бук

вально вытаскивать за уши вытаскивать страну из экономического кризиса, который разгорелся в конце 1970-х годов. Тогда-то Железная леди и проявила свою несгибаемую волю, полностью подтверждая свое прозвище.

"Я исключительно терпелива, при условии, что в конце концов выйдет по-моему", – говорила о себе первый британский женщина-премьер.



Ей удалось, казалось бы, невозможное – восстановить Британию как мировую державу. Правда, для этого приходилось буквально резать по живому. Жесткие и непопулярные меры, принимаемые ее кабмином, не раз подвергались критике как со стороны противников, так и нередко со стороны однопартийцев. Но в итоге именно они принесли результат.

Приватизация государственных компаний, монетаризм, секвестирование трат на социальные программы, отстранение от бюджетной кормушки бесперспективных компаний и многое другое. Только от продажи промышленных предприятий и недвижимости казна получила почти 50 миллиардов фунтов стерлингов.

ПОЛИТИКА НА ГРАНИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Будучи политиком, Маргарет Тэтчер пережила множество непростых моментов. Буквально через год после того, как она возглавила кабинет министров и, засучив рукава, взялась за дело, ее поддержка в обществе рухнула до 23%. Причиной стали все те же непопулярные меры, которые, как показала практика, были жизненно необходимы экономике Великобритании. Примечательно, что столь низкого рейтинга до того момента не было ни у одного премьер-министра этого государства.

В 1984 году члены экстремистской Ирландской республиканской армии организовали покушение на жизнь британского премьера. Во всяком случае, именно так был расценен взрыв бомбы в отеле, где проходила конференция партии консерваторов. В результате теракта погибли пять человек, сама Тэтчер не пострадала. Более того, мероприятие продолжилось, и на следующий день Железная леди выступила с докладом, как и было запланировано. Такое поведение Тэтчер добавило ей и политических очков, и симпатий простых британцев. Она оставалась в кресле премьер-министра до 1990 года. Вместе с ней ушла целая эпоха.

ПРИЗНАНИЕ И НАГРАДЫ

За свою деятельность экс-премьер Великобритании получила множество престижных государственных наград, в том числе Орден заслуг. Кроме того, королева пожаловала ей, дочери простого бакалейщика титул баронессы. Это произошло в 1992 году, когда Железная леди стала пэром Палаты лордов. По этому случаю она и ее супруг стали обладателями личного дворянства. Супруги стали баронессой и баронетом Кестивенами в графстве Линкольншир. Также они обзавелись личным гербом.





Показательным фактом признания ее заслуг стало и то, что Маргарет Тэтчер единственной из всех премьер-министров получила прижизненный памятник в парламенте. Он расположен прямо напротив скульптуры Уинстона Черчилля, что лишний раз подчеркивает, что экс-премьер стала самым известным и влиятельным политическим деятелем Великобритании прошлого столетия.

"Я останусь до тех пор, пока не устану. А пока Британия во мне нуждается, я никогда не устану".



Маргарет Тэтчер стала прототипом главных героинь в нескольких художественных фильмах. В 2009 году по ее биографии была снята лента "Маргарет", где роль экс-премьера сыграла Линдси Дункан. Двумя годами позже на экраны вышел фильм "Железная леди". Главную роль в нем исполнила Мерил Стрип, которая получила за свою работу престижную кинопремию "Оскар".