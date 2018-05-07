Меркель собралась в Россию лебезить перед Путиным
В кабинете министров ФРГ подтвердили визит канцлера в России. По словам официального представителя германского правительства Ульрике Деммер, канцлер находится в постоянном контакте с российским лидером. С соответствующим заявлением выступили и в Москве. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Меркель прибудет в Сочи 18 мая.
По словам политолога, профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, Меркель была на полгода выключена из большой политики из-за выборов и формирования нового правительства. "И теперь, когда она приедет, это будет как бы обмен верительными грамотами: наш президент начинает свой новый срок, Меркель тоже начинает новый срок. Им есть что обсудить", – сказал аналитик в эфире радио Sputnik.
Среди тем, отметил аналитик, вопрос санкций, строительства газопровода из России в Германию "Северный поток – 2". Для Германии, подчеркнул Почта, это очень серьезный проект. Кроме того, отметил политолог, стороны будет обсуждать ситуацию в Сирии. На его взгляд, канцлер ФРГ попробует убедить президента России в том, что она по-прежнему остается серьезным и влиятельным европейским политиком. "И с ней можно и нужно будет обсуждать все эти проблемы", – резюмировал аналитик.
Напомним, недавно Путин и Меркель обсудили по телефону реализацию проекта газопровода "Северный поток – 2". Недавно его строительство началось на территории Германии. Работы стартовали в городе Лубмин, который расположен в федеральной земле Мекленбург – Средняя Померания.
В настоящее время строители выкапывают котлован и закладывают фундамент для газовой приемной станции и здания технического обслуживания. При этом ранее разрешение на возведение 1200-километрового газопровода выдала Финляндия.
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