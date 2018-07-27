Госдума ударно поработала в весеннюю сессию

Новости Украины Интриги Трампа Новости Крыма Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
партнеры
Пятница 27 июля
Лента новостей
19:17
Журналист пропал после командировки на музыкальный фестиваль
18:59
Бывшего охранника бен Ладена освободили из-за отсутствия обвинения
18:41
Закрытие "Дома-2" довело Бузову до капельницы
18:32
Новое шоу Дружко взорвало Сеть (видео)
18:17
60-летняя Елена Кондулайнен показала себя в мини-бикини
18:11
Полицейского в центре Москвы изрезали ножом (видео)
18:05
Вслед за Кобзоном: 80-летний Резник срочно доставлен в больницу
17:43
Свадьба мечты: российская гимнастка уехала во Францию
17:34
Затравленная Шубская объяснила решение рожать в Америке
17:31
Леди Гага возбудила поклонников фото в прозрачном платье
17:22
К чему снится отцовство
17:20
Умер бывший тренер ЦСКА
16:55
Названа самая опасная страна для родов
16:43
"Чувак обделался при мне": Зверев нарушил молчание после скандала с сыном
16:21
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
16:06
"Через месяц течка": Фриске отказали в операции
15:48
Британия отказалась выдавать террористов из-за угрозы казни
15:22
Волочкова с сальными волосами и в развратном платье пришла в суд
15:21
Невнимательный мужчина утопил спящего сына в реке
15:18
Пропавшую звезду фильма "Маленькая Вера" нашли на улице
15:06
Украина возрадовалась "тяжелому ранению" Захарченко
14:55
Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену
14:48
Умер известный российский журналист
14:36
Звезда "Дома-2" сделала аборт из-за предательства любимого
14:23
Мигель пообещал "жесть" вернувшемуся Дружинину
14:21
Главные события Москвы с 27 июля по 2 августа
14:13
Поющий русский шансон таец очаровал Сеть (видео)
14:12
Макрон впервые высказался о сексе с мужчиной
14:07
Официальное заявление ТНТ о сносе "Дома-2"
13:53
60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
13:44
Киркоров потряс Азербайджан своими перьями
13:40
Совет на выходные
13:39
На Калужском шоссе открылся новый разворотный тоннель
13:35
В убийстве фигуриста Дениса Тена замешана девушка
13:34
ЦБ со скрипом возмещает потерянные в банках деньги
13:15
Везший водку водитель протаранил подъезд и сбил трех человек
13:12
Россиянин убил брата сигаретой
12:52
Сильно располневшая Нюша повеселилась на свадьбе
12:48
Целый гарем: у Трампа внезапно обнаружили трех тайных любовниц
12:46
"У меня больше, чем у Киркорова!": популярный певец измерил достоинство линейкой
12:43
На вокзале в Москве убили 30-летнего мужчину
12:35
Ведущий Первого канала взбесил "глупым" вопросом Боярскому
12:18
Вор-неудачник обчистил квартиру на 600 тысяч рублей и тут же был пойман
12:08
Продающий Крым Макаревич получил жесткий удар
12:07
Известная спортсменка отметила 18-летие и умерла
12:01
Дерзкое заявление спрятавшей живот под свободным платьем Цымбалюк-Романовской
11:56
Бочкарева о замужестве: Ни к чему хорошему это не привело
11:40
Пойман еще один убийца фигуриста Дениса Тена
11:27
"Жить уже не на что!": больной Осин расстается с самым дорогим
11:20
Марадона тащит под венец молоденькую подружку
11:13
Звезда шоу СТС спасает тяжелобольную новорожденную дочь
11:10
В Башкирии при столкновении автомобиля и двух лошадей погибли люди
10:56
В плоскую Землю верят 4,4 млн россиян
10:55
Актер Брэд Питт стал похож на своих подружек
10:42
Иосиф Кобзон в реанимации в тяжелом состоянии
10:37
Российский актер скончался после падения в оркестровую яму
10:33
Михалкова рассказала о развале "Уральских пельменей"
10:31
Меган Маркл и принц Гарри показали нежные чувства на людях
10:26
Разгоряченная невеста прилюдно закатила Баскову скандал
10:11
Автобус из Москвы протаранила вылетевшая на встречку легковушка: есть жертвы
10:05
Для кого опасно кровавое лунное затмение
10:01
Скрипаль сенсационно объявила о возвращении в Россию
10:01
Снос "Дома-2" грозит катастрофой Ксении Бородиной
09:21
Украинские депутаты устроили массовое побоище (видео)
09:13
"Вы садистка!": взбешенный Садальский набросился на Максакову
09:04
Лолиту на рынке убили немецкой свастикой
08:57
У России в Крыму нашли ядерное оружие
08:37
Любовник не признал сына умершей от рака Барановской
08:35
"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова
08:28
Мать зверски убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя
08:17
Смертельное ДТП с фурой под Москвой попало на видео
08:07
Шикарная Захарова в мини возбудила Баку рассказом про точку
22:05
Неряха получила 50 ударов ножом за неубранную квартиру
21:57
Могут стать помехой: Кончаловский отказался от детей
21:40
Крымский мост трещит по швам
21:24
Неожиданные данные о госпитализации Кобзона
21:14
Алена Водонаева обвенчалась в Лас-Вегасе
21:06
Бразильский чемпион получил российское гражданство
20:54
К самопровозглашенному президенту СССР пришла с обыском ФСБ
20:51
Рассекречен пол ребенка Тодоренко и Топалова
20:44
Отвратительный целлюлит добил Собчак
20:40
Умер режиссер Игорь Беляев
20:27
"Дождались светлого часа": "Дом-2" решили снести
19:59
Самая сексуальная певица опозорилась из-за передозировки (видео)
19:40
Цымбалюк-Романовскую отдали под суд
19:37
Зато с юморком: плоский зад голливудской звезды вызвал пересуды
19:02
Двойник Анисиной пыталась увести Джигурду из семьи
18:43
"Не сдавайтесь": народ молится за беспомощного Моисеева
18:43
"А где его старуха?": Малахова застукали на пляже с молодой красоткой
18:31
Жену Тарасова высмеяли за неумелое обращение с ребенком
17:56
"Опасаюсь за дочь": Лепс сделал заявление о судьбе наследницы
17:50
На Первом канале произошло воссоединение семьи Скрипаль
17:50
Москва простилась со звездой сериала "Счастливы вместе" (видео)
17:35
Начался бракоразводный процесс Трампа
17:28
"Уральские пельмени" разварились: звезды прогуляли гастроли
17:13
Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви
17:11
"Случилась трагедия": Киркоров срочно вылетает к детям в пылающую Грецию
17:10
Как развиваться российскому сектору аудиовизуальных развлечений
16:59
Макаревич возмутил россиян мерзким предложением по Крыму
16:32
Довел ухажер: разъяренная Бузова пулей вылетела из "Дома-2"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"В мою кровь подмешали мужскую ДНК": Мишулина о гнусном подлоге Еремеева
Цымбалюк-Романовскую отдали под суд
"Не сдавайтесь": народ молится за беспомощного Моисеева
Мать зверски убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя
Израильские врачи не спасли Караченцова от онкологии
Шикарная Захарова в мини возбудила Баку рассказом про точку
Политика

Госдума ударно поработала в весеннюю сессию

Фото: duma.gov.ru
Госдума завершила самую продолжительную сессию с 1999 года. Выступая на ее закрытии, спикер Вячеслав Володин отметил, что весенняя сессия прошла в период, наполненный важными политическими событиями.

Продолжение: Что означает новый стиль работы Госдумы

прочитано 424 раза

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ЦИФРЫ

ПО ТЕМЕ

Госдуме предложили работать по-новому

Госдума решила продлить весеннюю сессию

Госдума успешно разбирает законодательные завалы

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Во время продолжавшейся с января по конец июля сессии в стране прошли выборы президента, Дума назначила премьер-министра и главу Счетной палаты, президент выступил с посланием Федеральному собранию.  "Все это оказало влияние на повестку нашей с вами работы", – сказал Володин, обращаясь к депутатам.

Как отметил спикер, прошедшая сессия была самой продолжительной с 1999 года. Для решения стоящих перед депутатами задач было увеличено количество заседаний и продлена работа до конца июля.

Результатом стала не только исполненная текущая повестка, но и то, что депутатам удалось разобрать практически все законодательные завалы: из 2020 законопроектов, лежащих в Госдуме с 1994 года, рассмотрено 1965 инициатив, принято 279 федеральных законов.

Весенняя сессия началась 9 января, с этого момента депутаты провели 48 заседаний, что является рекордным показателем за все время новейшей истории Госдумы. Дважды парламентарии собирались для заслушивания отчета правительства и для утверждения на пост премьер-министра Дмитрия Медведева.

Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Депутаты провели три правительственных часа: на Охотном Ряду выступали руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, министр экономического развития Максим Орешкин и глава Минздрава Вероника Скворцова.

В весеннюю сессию Госдуме удалось реализовать значительную часть послания президента: из 67 законов приняты 44 документа. По словам спикера Вячеслава Володина, осенью в планах рассмотреть еще 18 законопроектов, пять инициатив парламентарии ожидают от правительства.

Вячеслав Володин и Алексей Кудрин. Фото: duma.gov.ru

"Работа над законопроектами, которые реализуют послание, крайне важна", – подчеркнул Володин, отметив, что они направлены на реализацию майских указов.

Это рост реальных доходов граждан и пенсий выше инфляции, снижение в два раза уровня бедности, повышение средней продолжительности жизни свыше 80 лет.


СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В весеннюю сессию Госдума ускорила повышение МРОТ. Важный закон, направленный на повышение доходов граждан и, как следствие, их уровня жизни, касался повышения минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Инициатива была внесена в Госдуму президентом Владимиром Путиным.

После принятия закона, суммарное повышение минимальной заработной платы составило 43%. Это решение так или иначе затронуло около трех миллионов человек. Эксперты говорят, что повышение МРОТ может стать толчком для роста всей системы оплаты труда. Ранее планировалась сравнять прожиточный минимум и МРОТ с 1 января 2019 года.

Фото: duma.gov.ru

Пакет законов, защищающих права участников долевого строительства, был принят депутатами после широкого обсуждения с участием застройщиков, экспертов, парламентариев и самих обманутых дольщиков.

Нормативные акты вводят единую вертикаль органов власти, отвечающих за контроль в сфере долевого строительства, а также устанавливают серьезные штрафы за непредоставление или нарушение порядка предоставления информации в Единую систему жилищного строительства.

Владимир Жириновский. Фото: duma.gov.ru

Десятки тысяч людей, вложивших свои деньги в долевое строительство, вздохнули с облегчением: принятые законы существенно повысят безопасность вложенных средств, повысят надежность и привлекательность рынка жилищного строительства, что в перспективе приведет к увеличению доступности жилья для граждан.

Один из законов вводит прямой контроль за текущей деятельностью девелопера. Речь идет о том, чтобы строительная компания соответствовала определенным требованиям на входе в проект, а также соблюдала законодательные нормы каждый день своей деятельности.

Сергей Миронов. Фото: GLOBAL LOOK press

Депутаты продлили дачную амнистию. Принятый закон позволяет гражданам еще на протяжении двух лет оформлять в упрощенном порядке свои права на объекты индивидуального жилищного строительства. Впервые дачная амнистия была объявлена  в 2006 году. За это время граждане зарегистрировали в упрощенном порядке более трех миллионов домов. Продление амнистии еще на два года положительно скажется на динамике развития частного жилого сектора.

Госдума также приступила к настройке пенсионного законодательства: депутатами был принят о совершенствовании пенсионной системы. Как отметил спикер Вячеслав Володин, целью изменений должно стать реальное повышение уровня жизни граждан. До 24 сентября документ обсудят в регионах, депутаты выслушают мнение граждан и экспертов и только потом, с учетом замечаний и предложений, продолжат рассмотрение законопроекта.

Сергей Неверов. Фото: GLOBAL LOOK press

Документ преследует две цели: увеличить выплаты гражданам пенсионного возраста и сохранить страховые основы пенсионной системы. В планах правительства – не только корректировка пенсионного возраста, но и постепенное увеличение пенсии выше уровня инфляции. К 2024 году средняя пенсия в России должна составить 20 тысяч рублей.

ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ

В весеннюю сессию Госдума и Совет Федерации смогли найти компромисс по вопросу деятельности контактных притравочных станций. Принятый изначально закон о запрете контактной, а по сути – живодерской, притравки, сенаторы отклонили. Была создана согласительная комиссия верхней и нижней палат парламента, которая выработала поправки в документ, устроившие и депутатов, и сенаторов.

В частности, удалось договориться о том, что подготовка охотничьих собак должна вестись только с использованием ограждающей конструкции в случае, если дикое животное ограничено в возможности двигаться и обороняться. В итоге был принят закон, который регулирует натаскивание собак на дичь, делает его более гуманным, исключая физический контакт между животными.

Геннадий Зюганов. Фото: GLOBAL LOOK press

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС    

Вторая волна амнистии капиталов позволяет задекларировать их в срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. По законам, принятых Госдумой в весеннюю сессию, тем,  кто представит декларации во время второго этапа декларирования, дадут возможность указать в документе не только счета в иностранных банках, открытые по состоянию на 1 января 2018 года, но и те, что были закрыты на дату предоставления декларации.

Надо отметить, что первая амнистия проводилась в 2016 году, тогда граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании, тем самым избежав налоговых претензий и уголовного преследования. Правда, тогда ее результаты оказались не слишком впечатляющими – налогоплательщики подали чуть более семи тысяч деклараций.

Полномочный представитель Президента РФ в Государственной Думе Гарри Минх. Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла революционный закон, который отменяет переход на онлайн-кассы для бизнеса с 1 июля 2018 года. В этот день все юридические лица и индивидуальные предприниматели должны были перейти на онлайн-кассы. Однако бизнес к переходу оказался не готов. Реформа грозила обернуться катастрофой. Поэтому было принято единственно правильное решение – внести изменения в закон и дать предпринимателям еще года на подготовку.

Эти же поправки корректируют правила применения контрольно-кассовой техники. Теперь выдавать чек покупателю не обязательно по перевозке пассажиров с использованием турникетов и на борту самолета.

Заседание Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации. Фото: duma.gov.ru

Проверки бизнеса станут более прозрачными и понятными для предпринимателей. Весной был принят закон о государственном контроле. Эксперты полагают, что теперь давление на бизнес существенно уменьшится. Документ формирует институт учета и оценки рисков, систему профилактики, направленную на уход от репрессивных мер.

В частности, в документе закрепляется, что текущие проверки (раз в три года) проводятся на основе ежегодного плана, формирование которого происходит во взаимодействии с органами прокуратуры. Они же дают добро и на внеплановые визиты проверяющих к предпринимателям. Действия проверяющих органов можно будет обжаловать.

Фото: duma.gov.ru

Закон, вызвавший много споров, Госдума приняла уже под занавес весенней сессии. Речь идет о повышении ставки НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года. Увеличение не коснется социально значимых товаров, коммунальных услуг и общественного транспорта. Для них будет сохранена льготная ставка 10%.

По данным Минфина, повышение налога принесет в бюджет дополнительные 633 миллиарда рублей. Средства будут направлены на здравоохранение, образование, развитие цифровой экономики и инфраструктуры, а также на введение преференций для бизнеса.

Фото: duma.gov.ru

КОНТРСАНКЦИИ

В приоритетном порядке Госдума рассмотрела законопроекты об ответных мерах России на новые американские санкции, которые коснулись российских бизнесменов и возглавляемых ими компаний. Депутаты решили защитить нашу экономику и граждан страны. В процессе подготовки документов была проведена активная работа с экспертным сообществом.

Принятый документ дает право президенту и правительству вводить те или иные ограничения. В первоначальной концепции шла речь о запрете на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения. В итоге было решено вычеркнуть из этого списка лекарственные препараты. При обсуждении правового акта отмечалось, что граждане России и ее экономика не пострадают от принятия законопроекта.

Десятое заседание межпарламентской комиссии России и Казахстана. Фото: duma.gov.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ        

Международное сотрудничество и развитие межпарламентских контактов остается одним из основных направлений работы Госдумы седьмого созыва. В начале июня по инициативе Вячеслава Володина в Москве прошел масштабный международный форум "Развитие парламентаризма".

В работе площадки приняли участие 500 законодателей из 96 стран мира. На мероприятие прибыли 15 парламентских делегаций, 19 из них возглавляли руководители законодательных органов, 15 – вице-спикеры. Кроме того, в дискуссиях приняли участие 11 международных парламентских организаций. Среди них – ПА ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОДКБ, Парламентская конференция Балтийского моря и другие.

Ильяс Умаханов, Вячеслав Володин и Петр Толстой. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Одним из ключевых событий встречи стало выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который подчеркнул необходимость межпарламентского диалога, как базовой составляющей миротворчества. А количество участников форума и руководителей зарубежных парламентов подтвердило, что Госдума пользуется серьезным авторитетом на международной арене.

РАБОТА С ЭКСПЕРТАМИ

В эту сессию в Госдуме был создан Совет по законотворчеству с участием экспертов и представителей научного сообщества. Новый орган занимается аналитической работой, оценкой актуальных проблем российского законодательства, а также подготовкой предложений по их решению. Также в компетенции членов Совета находятся вопросы общего повышения эффективности законотворческого процесса.

Также в Думе была образована рабочая группа по диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса. В ее задачи входит анализ законодательства и выработка предложений по созданию условий для перевода оборонки на гражданские рельсы.

Геннадий Онищенко (слева). Фото: duma.gov.ru

Уже за несколько дней до завершения сессии депутаты преподнесли подарок всем иностранным болельщикам, побывавшим на чемпионате мира по футболу. Госдума  приняла закон, который разрешает безвизовый въезд в Россию до конца 2018 года для  владельцев Fan ID – паспорта болельщика.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене!"

Автор: Александр Комаров27 июля 2018, 17:05

Политика

Наталье Поклонской предложили уйти
"Не спать": Путин взбодрил закисших коллег перед важной встречей
Путин и Трамп заключили в Хельсинки тайное соглашение
Казус на большой встрече с Путиным (видео)

Шоу-бизнес

С заносчивой Цымбалюк-Романовской сбили спесь
Удрученный новостью о болезни Резник решил обвенчаться
Ротару разочаровала нелепым нарядом
Закрытие "Дома-2" довело Бузову до капельницы

Проишествия

Везший водку водитель протаранил подъезд и сбил трех человек
Украинские депутаты устроили массовое побоище (видео)
Мать зверски убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя
Онанировавший маньяк случайно умер в тюрьме

Lifestyle

"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова
Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
"Справлялся с трудом": тайны умершего актера из фильма "Любовь и голуби"
Первая жена Высоцкого умерла на руках у наследника
Шоу-бизнес

"Не сдавайтесь": народ молится за беспомощного Моисеева

Поклонники обеспокоены состоянием артиста
Шоу-бизнес

Разгоряченная невеста прилюдно закатила Баскову скандал

Красавица хныкала и просилась на ручки
Шоу-бизнес

"Вы садистка!": взбешенный Садальский набросился на Максакову

Скандально известный актер уличил певицу во лжи
Шоу-бизнес

Снос "Дома-2" грозит катастрофой Ксении Бородиной

В Сети обсуждают сенсационную новость

Гороскоп

Совет на выходные
Могут стать помехой: Кончаловский отказался от детей
"Не только секс соединяет": специалист о разводе Валерии и Пригожина
Стало известно об ухудшении здоровья Кудрявцевой после родов

Фоторепортажи

Киркоров потряс Азербайджан своими перьями
Актер Брэд Питт стал похож на своих подружек
Меган Маркл и принц Гарри показали нежные чувства на людях
Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви

Спорт

В убийстве фигуриста Дениса Тена замешана девушка
Марадона тащит под венец молоденькую подружку
В сборной России решили судьбу Черчесова после ЧМ-2018
После ЧМ-2018 болельщик-мексиканец женится на сибирячке

Регионы

60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
Российский актер скончался после падения в оркестровую яму
Исполнявшего хиты Королевой маньяка отправили за решетку
Россиянка взбесилась из-за игр и заколола мужа-геймера
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru