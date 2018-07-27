Госдума ударно поработала в весеннюю сессию

Госдума завершила самую продолжительную сессию с 1999 года. Выступая на ее закрытии, спикер Вячеслав Володин отметил, что весенняя сессия прошла в период, наполненный важными политическими событиями.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ЦИФРЫ

Во время продолжавшейся с января по конец июля сессии в стране прошли выборы президента, Дума назначила премьер-министра и главу Счетной палаты, президент выступил с посланием Федеральному собранию. "Все это оказало влияние на повестку нашей с вами работы", – сказал Володин, обращаясь к депутатам.

Как отметил спикер, прошедшая сессия была самой продолжительной с 1999 года. Для решения стоящих перед депутатами задач было увеличено количество заседаний и продлена работа до конца июля.

Результатом стала не только исполненная текущая повестка, но и то, что депутатам удалось разобрать практически все законодательные завалы: из 2020 законопроектов, лежащих в Госдуме с 1994 года, рассмотрено 1965 инициатив, принято 279 федеральных законов.

Весенняя сессия началась 9 января, с этого момента депутаты провели 48 заседаний, что является рекордным показателем за все время новейшей истории Госдумы. Дважды парламентарии собирались для заслушивания отчета правительства и для утверждения на пост премьер-министра Дмитрия Медведева.





Депутаты провели три правительственных часа: на Охотном Ряду выступали руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, министр экономического развития Максим Орешкин и глава Минздрава Вероника Скворцова.

В весеннюю сессию Госдуме удалось реализовать значительную часть послания президента: из 67 законов приняты 44 документа. По словам спикера Вячеслава Володина, осенью в планах рассмотреть еще 18 законопроектов, пять инициатив парламентарии ожидают от правительства.





"Работа над законопроектами, которые реализуют послание, крайне важна", – подчеркнул Володин, отметив, что они направлены на реализацию майских указов.

Это рост реальных доходов граждан и пенсий выше инфляции, снижение в два раза уровня бедности, повышение средней продолжительности жизни свыше 80 лет.



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В весеннюю сессию Госдума ускорила повышение МРОТ. Важный закон, направленный на повышение доходов граждан и, как следствие, их уровня жизни, касался повышения минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Инициатива была внесена в Госдуму президентом Владимиром Путиным.

После принятия закона, суммарное повышение минимальной заработной платы составило 43%. Это решение так или иначе затронуло около трех миллионов человек. Эксперты говорят, что повышение МРОТ может стать толчком для роста всей системы оплаты труда. Ранее планировалась сравнять прожиточный минимум и МРОТ с 1 января 2019 года.





Пакет законов, защищающих права участников долевого строительства, был принят депутатами после широкого обсуждения с участием застройщиков, экспертов, парламентариев и самих обманутых дольщиков.

Нормативные акты вводят единую вертикаль органов власти, отвечающих за контроль в сфере долевого строительства, а также устанавливают серьезные штрафы за непредоставление или нарушение порядка предоставления информации в Единую систему жилищного строительства.





Десятки тысяч людей, вложивших свои деньги в долевое строительство, вздохнули с облегчением: принятые законы существенно повысят безопасность вложенных средств, повысят надежность и привлекательность рынка жилищного строительства, что в перспективе приведет к увеличению доступности жилья для граждан.

Один из законов вводит прямой контроль за текущей деятельностью девелопера. Речь идет о том, чтобы строительная компания соответствовала определенным требованиям на входе в проект, а также соблюдала законодательные нормы каждый день своей деятельности.





Депутаты продлили дачную амнистию. Принятый закон позволяет гражданам еще на протяжении двух лет оформлять в упрощенном порядке свои права на объекты индивидуального жилищного строительства. Впервые дачная амнистия была объявлена в 2006 году. За это время граждане зарегистрировали в упрощенном порядке более трех миллионов домов. Продление амнистии еще на два года положительно скажется на динамике развития частного жилого сектора.

Госдума также приступила к настройке пенсионного законодательства: депутатами был принят о совершенствовании пенсионной системы. Как отметил спикер Вячеслав Володин, целью изменений должно стать реальное повышение уровня жизни граждан. До 24 сентября документ обсудят в регионах, депутаты выслушают мнение граждан и экспертов и только потом, с учетом замечаний и предложений, продолжат рассмотрение законопроекта.





Документ преследует две цели: увеличить выплаты гражданам пенсионного возраста и сохранить страховые основы пенсионной системы. В планах правительства – не только корректировка пенсионного возраста, но и постепенное увеличение пенсии выше уровня инфляции. К 2024 году средняя пенсия в России должна составить 20 тысяч рублей.

ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ

В весеннюю сессию Госдума и Совет Федерации смогли найти компромисс по вопросу деятельности контактных притравочных станций. Принятый изначально закон о запрете контактной, а по сути – живодерской, притравки, сенаторы отклонили. Была создана согласительная комиссия верхней и нижней палат парламента, которая выработала поправки в документ, устроившие и депутатов, и сенаторов.

В частности, удалось договориться о том, что подготовка охотничьих собак должна вестись только с использованием ограждающей конструкции в случае, если дикое животное ограничено в возможности двигаться и обороняться. В итоге был принят закон, который регулирует натаскивание собак на дичь, делает его более гуманным, исключая физический контакт между животными.





ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Вторая волна амнистии капиталов позволяет задекларировать их в срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. По законам, принятых Госдумой в весеннюю сессию, тем, кто представит декларации во время второго этапа декларирования, дадут возможность указать в документе не только счета в иностранных банках, открытые по состоянию на 1 января 2018 года, но и те, что были закрыты на дату предоставления декларации.

Надо отметить, что первая амнистия проводилась в 2016 году, тогда граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании, тем самым избежав налоговых претензий и уголовного преследования. Правда, тогда ее результаты оказались не слишком впечатляющими – налогоплательщики подали чуть более семи тысяч деклараций.





Госдума приняла революционный закон, который отменяет переход на онлайн-кассы для бизнеса с 1 июля 2018 года. В этот день все юридические лица и индивидуальные предприниматели должны были перейти на онлайн-кассы. Однако бизнес к переходу оказался не готов. Реформа грозила обернуться катастрофой. Поэтому было принято единственно правильное решение – внести изменения в закон и дать предпринимателям еще года на подготовку.

Эти же поправки корректируют правила применения контрольно-кассовой техники. Теперь выдавать чек покупателю не обязательно по перевозке пассажиров с использованием турникетов и на борту самолета.





Проверки бизнеса станут более прозрачными и понятными для предпринимателей. Весной был принят закон о государственном контроле. Эксперты полагают, что теперь давление на бизнес существенно уменьшится. Документ формирует институт учета и оценки рисков, систему профилактики, направленную на уход от репрессивных мер.

В частности, в документе закрепляется, что текущие проверки (раз в три года) проводятся на основе ежегодного плана, формирование которого происходит во взаимодействии с органами прокуратуры. Они же дают добро и на внеплановые визиты проверяющих к предпринимателям. Действия проверяющих органов можно будет обжаловать.





Закон, вызвавший много споров, Госдума приняла уже под занавес весенней сессии. Речь идет о повышении ставки НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года. Увеличение не коснется социально значимых товаров, коммунальных услуг и общественного транспорта. Для них будет сохранена льготная ставка 10%.

По данным Минфина, повышение налога принесет в бюджет дополнительные 633 миллиарда рублей. Средства будут направлены на здравоохранение, образование, развитие цифровой экономики и инфраструктуры, а также на введение преференций для бизнеса.





КОНТРСАНКЦИИ

В приоритетном порядке Госдума рассмотрела законопроекты об ответных мерах России на новые американские санкции, которые коснулись российских бизнесменов и возглавляемых ими компаний. Депутаты решили защитить нашу экономику и граждан страны. В процессе подготовки документов была проведена активная работа с экспертным сообществом.

Принятый документ дает право президенту и правительству вводить те или иные ограничения. В первоначальной концепции шла речь о запрете на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения. В итоге было решено вычеркнуть из этого списка лекарственные препараты. При обсуждении правового акта отмечалось, что граждане России и ее экономика не пострадают от принятия законопроекта.





МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Международное сотрудничество и развитие межпарламентских контактов остается одним из основных направлений работы Госдумы седьмого созыва. В начале июня по инициативе Вячеслава Володина в Москве прошел масштабный международный форум "Развитие парламентаризма".

В работе площадки приняли участие 500 законодателей из 96 стран мира. На мероприятие прибыли 15 парламентских делегаций, 19 из них возглавляли руководители законодательных органов, 15 – вице-спикеры. Кроме того, в дискуссиях приняли участие 11 международных парламентских организаций. Среди них – ПА ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОДКБ, Парламентская конференция Балтийского моря и другие.





Одним из ключевых событий встречи стало выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который подчеркнул необходимость межпарламентского диалога, как базовой составляющей миротворчества. А количество участников форума и руководителей зарубежных парламентов подтвердило, что Госдума пользуется серьезным авторитетом на международной арене.

РАБОТА С ЭКСПЕРТАМИ

В эту сессию в Госдуме был создан Совет по законотворчеству с участием экспертов и представителей научного сообщества. Новый орган занимается аналитической работой, оценкой актуальных проблем российского законодательства, а также подготовкой предложений по их решению. Также в компетенции членов Совета находятся вопросы общего повышения эффективности законотворческого процесса.

Также в Думе была образована рабочая группа по диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса. В ее задачи входит анализ законодательства и выработка предложений по созданию условий для перевода оборонки на гражданские рельсы.





Уже за несколько дней до завершения сессии депутаты преподнесли подарок всем иностранным болельщикам, побывавшим на чемпионате мира по футболу. Госдума приняла закон, который разрешает безвизовый въезд в Россию до конца 2018 года для владельцев Fan ID – паспорта болельщика.