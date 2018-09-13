Ложь и провокация: Лондон закатил истерику из-за "отравителей" Скрипалей
В Форин-офисе, спустя несколько часов после трансляции интервью по российскому телевидению, дали свое заключение: там по-прежнему придерживается версии, что Александр Петров и Роман Боширов причастны к отравлению экс-сотрудника ГРУ и его дочери.
"Мы многократно просили Россию отчитаться о том, что произошло в Солсбери в марте. Сегодня – как мы и предвидели – они ответили путем умышленного искажения информации и лжи", – заявили в дипведомстве.
Другого от официального Лондона в России не ждали. Официальный представитель российского МИДа назвала недопустимыми обвинения во лжи Петрова и Боширова, подозреваемых британскими властями по делу Скрипалей. Мария Захарова напомнила, что те, кого обвиняют в тяжком преступлении, попросили защиты у СМИ, так как их имена теперь опорочены на весь мир.
В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что заявление МИД Британии укладывается в рамки провокации Запада. Как сказал эксперт в интервью ФБА "Экономика сегодня", изначально было понятно, что Лондон использует случайные фотографии случайных людей для обвинений против России.
"Теперь признать, что Петров и Боширов непричастны к инциденту в Солсбери, сродни заявлению о том, что все дело Скрипалей – сознательно раскручиваемый фейк", – сказал Безпалько и предложил Лондону извиниться перед Россией.
В этой ситуации сохраняется возможность обвинять Россию бесконечно долго, делая это поводом для введения санкций.
По мнению Безпалько, именно для этого история со Скрипалями и задумывалась. А строится она по аналогии с отравлением Александра Литвиненко. "Помимо Британии в создании дела Скрипалей явно поучаствовали США – доказательством тому служат введенные по истории со Скрипалями против России санкции", – заключил аналитик.
Солсбери Собор.— Партия Пиво Вобла (@VovaBlya) 13 сентября 2018 г.
Администрация города благодарит ГРУ за рекламу. pic.twitter.com/9V5pNIaGRv
Напомним, что сегодня Петров и Боширов дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Оказалось, что мужчины – обычные предприниматели, занимающиеся фитнес-питанием. В Британию они летали как туристы, а в Солсбери, где отравили семью Скрипаля, хотели посмотреть старинный собор. Они попросили оставить их в покое и сказали, что беспокоятся за свою безопасность.
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