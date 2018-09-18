Израильский ответ: самолет Ил-20 сбил Асад

Минобороны Израиля прервало молчание по поводу инцидента с российским самолетом Ил-20 в Сирии. Тель-Авив не считает себя ответственным за трагедию – по его мнению, виновны Дамаск и Тегеран.

Факт бомбежки сирийских военных объектов в ночь на 18 сентября израильские военные признали. Однако в крушении самолета радиоэлектронной разведки российских ВКС виновны вовсе не они – а Сирия, Иран и ливанское движение "Хезболлах". Как отмечается в сообщении ведомства, Израиль скорбит в связи с крушением самолета и готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования инцидента.

Самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 с 15 членами экипажа исчез с радаров около 23:00 в понедельник, 17 сентября, в 35 километрах от побережья Сирии. Он возвращался на базу Хмеймим. В это же самое время израильские самолеты F-16 и корабли ВМС Франции наносили ракетные удары по объектам в прибрежной сирийской провинции Латакия.

В Париже поспешили заявить, что к инциденту с самолетом отношения не имеют. Что же касается израильских летчиков, то, по данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, они подставили его под удар сирийской ПВО, передает РИА Новости.

⚡️ «#Ил20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — заявил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. pic.twitter.com/RQcD7C6ZSc — Yuriy ⚡️ (@y_rus96) 18 сентября 2018 г.

Министр обороны России заявил во время разговора с главой израильского военного ведомства Авигдором Либерманом, что вина за сбитый в Сирии российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 лежит на Тель-Авиве. Действия Военно-воздушных сил Израиля Шойгу назвал безответственными. Министр подчеркнул, что, несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов, командование российской группировки войск было оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими истребителями F-16. Результатом таких действий стала гибель российского самолета Ил-20 и 15 военнослужащих.