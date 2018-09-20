В Госдуме появилась новая комиссия

Парламентарии на пленарном заседании поддержали решение о создании комиссии, которая займется контролем за доходами депутатов, мандатными вопросами и вопросами депутатской этики. Формирование комиссии было поддержано спикером Госдумы Вячеславом Володиным.



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