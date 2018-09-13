Поклонская и Аршба имеют равные шансы возглавить новую комиссию в Думе

Объединенную комиссию по этике и контролю за доходами в Госдуме могут возглавить и Наталья Поклонская, и Отари Аршба. Этого не исключил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Оба главы действующих думских комиссий, которые решено объединить в одну, рассматриваются на должность председателя новой структуры. "И Наталья Поклонская, и Отари Аршба рассматриваются как кандидатуры на должность главы новой комиссии Госдумы, которую предлагается создать на базе думских комиссии по этике и по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов ", – сказал Неверов.

Так как по регламенту Думы возглавить новую комиссию должен представитель "Единой России", то решение о выборе кандидата примет в начале следующей недели президиум фракции.

"Как только Совет Думы рассмотрит предложение комитета Госдумы по регламенту и контролю о создании новой объединенной комиссии, президиум фракции соберется, и примет решение о председателе", – сказал Неверов "Интерфаксу".

Руководитель фракции отметил, что те, кто занимают руководящие посты в этой комиссии, не смогут возглавлять либо являться заместителями председателей в других комиссиях и комитетах Госдумы.

То есть, если на президиуме фракции большинство голосов наберет кандидатура Натальи Поклонской, то она не сможет оставаться заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции, если же выберут Отари Аршбу, то Поклонская останется на своей должности в комитете, но не сможет занять руководящий пост в новой объединенной комиссии. Как сказал Неверов, о таком предложении информированы и Аршба, и Поклонская.





Напомним, что в Госдуме планируют объединить в одну две комиссии – по вопросам депутатской этики и по контролю за доходами депутатов. Соответствующее решение принял комитет по контролю и регламенту, возглавляемый Ольгой Савастьяновой. Идею поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Название новой структуры – комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. Помимо прочих, комиссия получит возможность решать вопросы, связанные с досрочным прекращением полномочий депутатов.

Напомним, что комиссию по вопросам депутатской этике в Госдуме VII созыва возглавляет Отари Аршба, а комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами – Наталья Поклонская.