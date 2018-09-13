В Госдуме объединили комиссии по этике и контролю за доходами

В Госдуме решено объединить в одну две комиссии – по вопросам депутатской этики и по контролю за доходами депутатов. Это позволит подойти к работе более системно.

Соответствующее решение принял комитет по контролю и регламенту, возглавляемый Ольгой Савастьяновой. Идею поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Название новой структуры – комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

Как сообщила Ольга Савастьянова, решение о создании комиссии будет рассматривать Совет палаты на следующей неделе. "Вопрос о том, чтобы пересмотреть деятельность этих комиссий прорабатывается с начала 2018 года. По сути, эти две комиссии были созданы искусственно, потому что очень много общего в их работе", – пояснила депутат и добавила, что такое решение позволит организовать дальнейшую работу более системно.

Создание новой комиссии соответствует опыту парламентов других стран, в частности, входящих в Группу государств по борьбе с коррупцией (GRECO), отметила Савастьянова.





Комиссия получит возможность решать вопросы, связанные с досрочным прекращением полномочий депутатов. Сформирована она будет на пропорциональной основе: десять депутатов войдут в нее от фракции "Единая Россия", четыре – от фракции КПРФ, четыре – от ЛДПР и два депутата от "Справедливой России". Руководить комиссией будет представитель фракции "Единая Россия".

Напомним, что комиссию по вопросам депутатской этике в Госдуме VII созыва возглавляет Отари Аршба, а комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами – Наталья Поклонская.