Россию и Украину разделят по корейскому сценарию
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что, если это и произойдет, то в историческом плане это будет очень короткий момент. Тем не менее, судя по последним событиям, дело близится как минимум к разрыву дипотношений между Россией и Украиной.
С 19 сентября официально перестал действовать договор о дружбе и сотрудничестве между нашими странами. По мнению эксперта, это подтверждает курс на ухудшение отношений Москвы и Киева.
"Этот шаг провоцирует множество вариантов дальнейшего развития. К примеру, приближает к разрыву дипломатических связей", – отметил Чеснаков.
Также нас ждут прекращение железнодорожного сообщения и введение визового режима, что раньше воспринималось чуть ли не как дурной анекдот, сказал политолог в интервью изданию "Свободная пресса".
За разрывом экономических связей, как мы знаем из мировой истории, часто следует война.
По мнению декана факультета "Социология и политология"
Финансового университета при правительстве России Александра Шатилова, в сегодняшней
ситуации проигрывают обе стороны, а выигрывает США.
"Явно, что с подачи Запада киевский режим уже не первый год действует по принципу "чем хуже отношения с Россией, тем лучше". Интересы рядовых украинцев в расчет при этом не берутся", – отметил Шатилов.
Украина разрывает оставшиеся связи с Россией. Впереди война? https://t.co/kYBXaKwcBl #Украина #Россия #ПетрПорошенко— gluhov.leonid (@gluhovleonid) 20 сентября 2018 г.
Он напомнил, что на государственном уровне в Киеве не одобряется туризм и работа в России. "Скоро, видимо, дойдет до общения с родственниками в России. Режим Порошенко последовательно вел эти годы антироссийскую политику. Все это сопровождается все большей промывкой мозгов украинцам с целью создания анти-России", – заключил эксперт.
В Кремле высказывания шоумена не комментируют
Президент Украины сильно нервничает
Женщина потихоньку восстанавливается
Телеведущая вышла в свет в провокационном виде