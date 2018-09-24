Порошенко обвинили в связях с Россией

Депутаты Верховной рады Украины требуют от президента страны отчитаться о своих темных финансовых делишках, которые он ведет в России. Нардепы написали письмо Петру Порошенко и ждут от него откровенного выступления перед общественностью и журналистами.

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