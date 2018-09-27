"Туалетный" казус Порошенко попал на видео
"Облажавшись", лидер Украины быстро ретировался. Глава российского МИДа Сергей Лавров предположил, что Порошенко перепутал дверь с туалетом.
Казус стали высмеивать в Сети. В интернете появился ролик, как украинский президент натыкается на съемочную группу телеканала "Россия 1" и отшивает работников СМИ, открыто увиливая от разговора. "Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы – фейк-ньюс и распространяете дезинформацию", – заявил Порошенко. Видео опубликовало агентство Ruptly.
Некоторые фолловеры уверены, что причиной рассеянности украинского президента стали не только переживания перед важными переговорами, но и лишние дозы спиртного. Ведь слухи о злоупотреблении Петром Порошенко алкоголем ходят давно.
Кроме того, горячо обсуждается неудачное выступление президента Украины на 73-й сессии Генассамблеи ООН. Большинство дипломатов предпочли пропустить выступление Петра Порошенко. Ему пришлось произносить речь в полупустом зале.
Глава МИД Украины и вовсе слушал президента с закрытыми глазами. Судя по всему, оставшимся в зале было скучно. Примечательно, что на прошлом заседании ООН он также выступал перед пустыми креслами.
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