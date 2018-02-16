Северо-Восточную хорду сдадут в этом году

Работы на всем протяжении строящейся Северо-Восточной хорды планируется завершить в этом году. Об этом сообщил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин. Он уточнил, что должна быть готова вся магистраль, за исключением двух участков.



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