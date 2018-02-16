Северо-Восточную хорду сдадут в этом году
По словам Хуснуллина, в 2018 году будут завершены работы на
большей части Северо-Восточной хорды. В планах строителей – соединение Косинской
развязки с участком бывшего Четвертого транспортного кольца. Это, отметил
столичный чиновник, позволит добраться до Щелковского шоссе или Открытого шоссе.
В настоящее время, сказал руководитель строительного комплекса города, также идет активное строительство участка от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. В течение 2018 года хорда от Бусиновской развязки, где в город заходит дорога "Москва – Санкт-Петербург", до Дмитровского шоссе должна быть построена.
"Таким образом, у нас на Северо-Восточной хорде останутся участки от Дмитровского шоссе до Ярославского и от Ярославского до Открытого шоссе", – сообщил Марат Хуснуллин.
Напомним, Северо-Восточная хорда пройдет от дороги "Москва-Санкт-Петербург" вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы. Новая трасса соединит крупные автомобильные магистрали – Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.
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