Когда будет достроено большое метрокольцо Москвы

Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ, бывший Третий пересадочный контур) "замкнется" в 2022 году. Об этом заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Он отметил, что запуск новой кольцевой будет производиться участками. Хуснуллин подчеркнул, что в этом году, помимо уже действующего отрезка от "Делового центра" до "Петровского парка", планируется достроить радиус до "Нижней Масловки".

"В следующем году восточный участок, затем западный и в итоге – южный сектор", – добавил глава московского стройкомплекса. В целом, отметил он, новая линия заработает как полноценное кольцо в 2022 году.

Напомним, в понедельник, 26 февраля, в столичной подземке появилась еще одна линия – Большая кольцевая. Название для нее выбрали сами москвичи на портале "Активный гражданин". Пассажирское движение запустил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Открытие первого участка большого метрокольца он назвал историческим событием. "Это одна из крупнейших линий метро в мире. Она разгрузит действующую Кольцевую и радиальные линии", – сказал Собянин.

Линия включает пять станций: "Деловой Центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский Парк". Ее длина – более десяти километров.

Первый участок БКЛ значительно улучшит транспортную ситуацию в прилегающих к нему районах севера и северо-запада столицы. В их числе – деловой центр "Москва-Сити", районы Хорошевский, Аэропорт, Тимирязевский и Савеловский.

После окончания строительства в 2022 году длина Большой кольцевой линии составит 69 километров, на ней появится 31 станция. Пассажирам больше не нужно будет ездить в центр, чтобы пересесть на радиальные направления подземки. В среднем экономия времени составит 20-30 минут.

Кроме того, от БКЛ потянутся новые линии Московского метро. Уже разрабатывается проект участка в Новую Москву от станции "Улица Новаторов", а от "Улицы Народного Ополчения" подземка пойдет в Рублево-Архангельское. Планируется построить также радиусы в районы Восточное и Западное Бирюлево и в Щербинку.