В каких районах Москвы появятся новые станции метро

Реализация проекта Большой кольцевой линии (БКЛ, бывший Третий пересадочный контур) Московского метрополитена не только снизит нагрузку на существующие станции, но и создаст задел для строительства новых направлений подземки. Об этом заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

"Город ведет масштабную работу по строительству Большой кольцевой линии, которая обеспечит технический задел на создание новых радиальных направлений метро", – сказал он. Метро придет в новые районы города, отметил Хуснуллин.

Один из примеров – строящаяся Кожуховская линия, первый участок которой от "Косино" до "Некрасовки" планируется закончить уже в этом году. "А в следующем году завершится строительство второго участка от "Косино" до станции "Нижегородская", на которой будет пересадка на БКЛ", – добавил Хуснуллин.

В перспективе планируется развитие еще трех радиальных направлений подземки от большого метрокольца. Будет построена Рублево-Архангельская линия, которая пойдет от станции БКЛ "Улица Народного ополчения", а от "Улицы Новаторов" метро протянется до Троицка в Новой Москве. "Кроме того, разрабатывается линия в районы Восточное и Западное Бирюлево и Щербинку от станции "Кленовый бульвар".

Благодаря строительству этих линий доступ к метро получат жители 16 районов Москвы", – уточнил Хуснуллин.

Напомним, что 26 февраля в столичной подземке появилась еще одна линия – Большая кольцевая. Название для нее выбрали сами москвичи на портале "Активный гражданин". Пассажирское движение запустил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Открытие первого участка большого метрокольца он назвал историческим событием. "Это одна из крупнейших линий метро в мире. Она разгрузит действующую Кольцевую и радиальные линии", – сказал Собянин.

Участок длиной 10,5 километра включает пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк". Он улучшит транспортную ситуацию в прилегающих к нему районах севера и северо-запада столицы. В их числе – деловой центр "Москва-Сити", районы Хорошевский, Аэропорт, Тимирязевский и Савеловский.

В связи с открытием первого участка большого метрокольца меняются остановки на нескольких маршрутах общественного транспорта. На нечетной стороне Шелепихинского шоссе появилась остановка для автобусов №4, 27 и 155, а на четной – для 27-го и 155-го маршрутов. Автобусы №4 подъезжают к метро "Шелепиха" по Шелепихинскому шоссе при следовании к Силикатному заводу, а №27 и 155 – в обоих направлениях.

Также для автобусов №4, 69, 152, 243, 869 и троллейбусов №54 и 66 вводится остановка "Метро "Шелепиха", которая расположена в Шмитовском проезде. Автобусы №4 и 243 перестанут проходить через остановку "Шелепихинский мост" при следовании к Силикатному проезду. Также для автобусов М6, №48 и 155 переименуют остановку "Автокомбинат №11" – она будет называться "Метро "Хорошевская".

Большая кольцевая линия метро будет достроена в 2022 году. Ее длина составит 69 километров, на новом кольце появится 31 станция. Пассажирам больше не нужно будет ездить в центр, чтобы пересесть на радиальные направления подземки. В среднем экономия времени составит 20-30 минут.