Озвучены грандиозные планы по строительству метро в Москве

Большая кольцевая линия московского метро замкнется в конце 2022 года. Она будет сдаваться в эксплуатацию частями. Об этом сообщил глава стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Продолжение: Сколько домов будет построено по программе реновации за год

"Запуск кольца будет производиться участками. В этом году планируется достроить радиус до станции "Нижняя Масловка". В 2019-м – восточный участок, затем западный и в итоге – южный сектор. В целом работы на кольцевой предполагается завершить до конца 2022 года", – заявил Марат Хуснуллин в эфире радиостанции "Вести FM".

Глава стройкомплекса подчеркнул, что открытия сразу пяти станций метро в Москве не было с 1992 года. Заммэра имел в виду первый участок Большого кольца, который начал принимать пассажиров на этой неделе.

"Это был сложный участок. Пуск одновременно пяти станций является повтором рекорда почти 30-летней давности", – напомнил Хуснуллин.

Строительство Большой кольцевой линии является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Мы планируем ввести в строй 69 километров линий с 31 станцией. Таким образом, она может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире.

Что касается станции "Нижняя Масловка", она полностью построена, но не открыта для пассажиров. Уже сейчас поезда, доезжая до "Петровского парка" – пока конечной станции участка, оборачиваются на "Нижней Масловке" около Савеловского вокзала.





Говоря о планах метростроевцев на других линиях, Хуснуллин сообщил, что участок Калининско-Солнцевской ветки от станции "Раменки" до "Рассказовки" планируется запустить в начале лета 2018 года.

"Рассказовка" уже готова на 92%, там идет пусконаладка и монтаж оборудования. Мы планируем передать эту станцию службам метрополитена уже в апреле", – сказал Хуснуллин.





Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро включает в себя семь станций – "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". При этом "Рассказовка" станет самой отдаленной от МКАД подземной станцией метро. С ее открытием путь от Рассказовки до центра Москвы будет занимать не более 30 минут.

Напомним, 26 февраля в столице был запущен первый участок Большой кольцевой линии метро. Пассажирское движение по отрезку от "Делового центра" до "Петровского парка" открыл мэр города Сергей Собянин.

Новый отрезок подземки значительно улучшит транспортную ситуацию в прилегающих к нему районах севера и северо-запада столицы. В их числе – деловой центр "Москва-Сити", районы Хорошевский, Аэропорт, Тимирязевский и Савеловский.

После окончания строительства БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире. Сейчас пальму первенства удерживает второе кольцо пекинской подземки, длина которого – 57 километров.