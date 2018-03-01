Сколько домов будет построено по программе реновации за год

В этом году в Москве начнется строительство 60-70 тысяч квартир для переселения по программе реновации. Об этом в эфире радиостанции "Вести ФМ" заявил заместитель мэра Марат Хуснуллин. Уже до конца года для жителей хрущевок введут в эксплуатацию около 30 домов.

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