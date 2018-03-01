Сколько домов будет построено по программе реновации за год
"Это дома, строившееся по другим программам, однако сейчас они адаптируются под повышенные стандарты качества и благоустройства программы реновации. В эти 30 новых домов переедут жители почти 60 старых пятиэтажек", – сообщил глава Стройкомплекса.
В феврале 2017 года на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным президент России Владимир Путин призвал очистить столицу от морально и физически устаревших хрущевок, дать людям новое жилье.
За прошедшее время федеральные органы власти, столичное руководство, градостроители, архитекторы, эксперты и представители общественности все вместе провели колоссальную работу в этом направлении.
Спустя год можно видеть ее первые итоги. В середине февраля в стартовый дом по программе реновации в Восточном административном округе столицы уже начали заселяться переселенцы из ветхих пятиэтажек. Город полностью сдержал свои обещания перед гражданами: они остались жить в прежнем районе, с новыми квартирами улучшенной планировки.
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