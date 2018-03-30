На юг Москвы придет новая ветка метро
Как рассказал Хуснуллин, в состав будущей линии войдут шесть
станций: "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Сабурово", "Царицыно",
"Бирюлево-Восточное" и "Бирюлево-Западное". В настоящее время прорабатывается
возможность их строительства.
По словам руководителя строительного комплекса, перспективная Бирюлевская ветка придет в районы Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Бирюлево. "Станции метро станут ближе почти для полумиллиона горожан", – заметил он.
Марат Хуснуллин напомнил, что задачу сделать метро максимально доступным транспортом для жителей города поставил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам руководителя строительного комплекса, на сегодняшний день в столице еще есть районы, не охваченные линиями метрополитена. Одним из них является Бирюлево.
"Сегодня при строительстве Большой кольцевой линии метро закладывается возможность проходки новых радиальных направлений, – отметил Хуснуллин. – В том числе в этот район".
Он напомнил, что одна такая радиальная линия – Кожуховская – находится в стадии строительства. "В перспективе развитие получат Рублево-Архангельская линия", – сказал столичный чиновник, напомнив, что она будет брать начало от станции "Улица Народного Ополчения" Большого кольца.
Также новая линия пойдет в населенные пункты Новой Москвы. В Троицкий и Новомосковский округа метро пойдет от станции "Улица Новаторов". Ветка протянется до Троицка через Коммунарку.
Ранее Марат Хуснуллин говорил о том, что конкретные меры по прокладке новых радиальных линий метро будут приняты летом этого года. Параметры перспективных веток подземки пройдут обсуждение в рамках формирования городской адресной инвестиционной программы на ближайшие годы.
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