Гостиницу в Олимпийском проезде откроют к ЧМ-2018

Высотное здание отеля с офисной частью появится в Олимпийском проезде в центре Москвы к началу чемпионата мира по футболу в июне 2018 года. Об этом заявил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.



Комплекс представляет собой 34-этажную овальную башню на десятиэтажном стилобате. Общая площадь объекта – 76 тысяч квадратных метров. По словам Хуснуллина, здесь появится комфортабельная гостиница на 379 номеров, а также рестораны, кафе, бассейн, салон красоты. Общая площадь офисных помещений составит 25 тысяч "квадратов".

Подвальная часть комплекса отдана автомобилям, там смогут парковаться работники офисов и посетители гостиницы. "Надземная часть включает в себя две функциональные зоны: стилобатную с офисами и гостиничную в высотной части", – рассказал руководитель городского стройкомплекса.

Для размещения требуемых 648 машино-мест предусмотрена установка двухъярусных парковочных механизмов. Вдоль наружных стен – задвижные платформы, которые обеспечивают парковку машин, не уменьшая при этом ширину проезжей части.

Стоит отметить, что размещение здесь различных функций позволит создать более 1,4 тысячи рабочих мест. Главный вход в гостинично-офисный центр будет со стороны Олимпийского проезда. Предусмотрены и дополнительные входы со стороны Орловского переулка.





К чемпионату мира по футболу в Москве было ускорено строительство гостиниц. По словам Марата Хуснуллина, в этом году планируется сдать десять отелей.

Мундиаль в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Соревнования примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Саранск, Самара, Казань, Волгоград, Нижний Новгород, Калининград, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. В столице игры первенства пройдут на стадионах "Лужники" и "Открытие Арена".

