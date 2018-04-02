Свыше 50% школ и садов в Новой Москве строят инвесторы
Десятки социальных объектов построены в Новой Москве за
неполные шесть лет. В настоящее время в ТиНАО идет строительство двух десятков новых
школ и детских садов, сообщил Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что больше
половины объектов социальной инфраструктуры возводится за счет средств
инвесторов в рамках комплексного развития территории.
Всего до 2020 года, по словам главы стройкомплекса, на присоединенных территориях планируется построить около полусотни различных объектов социального назначения. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра сданных учреждений, Новая Москва продолжает строиться и развиваться.
По словам градоначальника, нынешние городские территории в момент их передачи из ведения области досталось представляли собой "непростое наследство", что проявлялось в отсутствии транспортной и социальной инфраструктуры. "Но мы год от года устраняем эти проблемы, – подчеркнул Собянин. – Здесь, в Московском, за последние годы построены несколько детских садов, две школы. В ближайший год будет введено еще два детских сада, школа".
Мэр Москвы добавил, что в 2018 году будут открыты новые станции Калининско-Солнцевской ветки метрополитена. Это заметно улучшит транспортную доступность новых территорий. "От Московского это будет в 1,5-2 километрах максимум, – отметил градоначальник. – Так что москвичи могут позавидовать такой транспортной обеспеченности".
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