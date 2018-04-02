Свыше 50% школ и садов в Новой Москве строят инвесторы

Строительство образовательных учреждений на территориях Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) – одна из приоритетных задач столичных властей. Как рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, в Новой Москве возводятся около двух десятков школ и детских садов, больше половины из которых строятся за счет коммерческих структур.

Десятки социальных объектов построены в Новой Москве за неполные шесть лет. В настоящее время в ТиНАО идет строительство двух десятков новых школ и детских садов, сообщил Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что больше половины объектов социальной инфраструктуры возводится за счет средств инвесторов в рамках комплексного развития территории.



Всего до 2020 года, по словам главы стройкомплекса, на присоединенных территориях планируется построить около полусотни различных объектов социального назначения. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра сданных учреждений, Новая Москва продолжает строиться и развиваться.

По словам градоначальника, нынешние городские территории в момент их передачи из ведения области досталось представляли собой "непростое наследство", что проявлялось в отсутствии транспортной и социальной инфраструктуры. "Но мы год от года устраняем эти проблемы, – подчеркнул Собянин. – Здесь, в Московском, за последние годы построены несколько детских садов, две школы. В ближайший год будет введено еще два детских сада, школа".

Мэр Москвы добавил, что в 2018 году будут открыты новые станции Калининско-Солнцевской ветки метрополитена. Это заметно улучшит транспортную доступность новых территорий. "От Московского это будет в 1,5-2 километрах максимум, – отметил градоначальник. – Так что москвичи могут позавидовать такой транспортной обеспеченности".