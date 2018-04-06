Как живут первые переселенцы по программе реновации

Программа реновации, которая лишь год назад была только проектом, стала реальностью. С февраля москвичей начали переселять из морально и физически устаревших хрущевок в современные квартиры комфорт-класса. Первый дом для этих целей расположен в районе Северное Измайлово. Корреспонденту Dni.Ru удалось побывать в гостях у переселенцев и посмотреть, как они обживаются на новом месте.

"Проходите, проходите, не стесняйтесь!" – зовет с порога в свою новую квартиру Ольга Николаевна. Пенсионерка очень рада гостям, улыбается и практически сразу предлагает пойти пить чай. Не отказываемся.

Мимоходом интересуемся первыми ощущениями от нового жилья. "Ну, какие здесь могут быть ощущения? Радость, восторг и счастье!" – делится она эмоциями.

Ольга Николаевна окончательно переехала в новую двухкомнатную квартиру на улице 5-я Парковая 20 марта. До этого, рассказывает она, переносила вещи, да и вообще переезд – дело хлопотное.

"Хорошо, префектура наша помогла, выделила машину, мне бесплатно перевезли мебель. Очень хорошо, что во всем помогают, подсказывают, если обратишься", – говорит женщина.





Вот здесь – одна комната, вторая, там туалет, рядом - ванная, а дальше – кухня, проводит экскурсию по квартире Ольга Николаевна. По сравнению с ее хрущевкой на улице Константина Федина, 3, новое жилье – настоящие хоромы: 64 квадратных метра, комнаты по 15 и 17 "квадратов", а кухня – 11. О таком метраже в старых панельных домах можно было только мечтать.

В целом, новое жилье на 19 квадратных метров больше, не скрывает своей радости женщина.





"Больше всего поразила кухня, раздельный санузел, да и вообще как-то современнее здесь все, уютнее, на старой квартире жила долго - 40 с лишним лет, но площадь была маленькой", – вспоминает свое прошлое жилье женщина. Площадь ее двушки составляла 45 квадратных метров, пятиметровая кухня – "маленький квадратик".





"Конечно, пока еще некоторые вещи в коробках, постепенно распаковываем, обустраиваемся. Мебель еще старая, но потихоньку заменим", – говорит она.

Женщина признается: о реновации слышала много, но даже представить не могла, что окажется в первой волне. "Узнали об этом в январе. Сначала не верилось, такие чувства были! И шок, и радость – все вместе", – рассказывает Ольга Николаевна.





На переезд пенсионерка согласилась сразу. Первые впечатления, признается она, были самые радужные. "Все было очень красиво, чисто, отмыто. Вошли в квартиру – сказка! Чуть-чуть протерли и все, сразу же после этого начали завозить вещи. А сейчас стараемся поддерживать эту чистоту", – показывает на плиточный пол хозяйка.

Поразил ее и просторный холл квартиры. Еще раз оглядываемся вокруг. Действительно, можно хоть в футбол гонять. "Семь дверей на него выходят, очень удобно. Может, вешалку куплю сюда, может, шкаф, места ведь для всего хватит", – делится планами по обустройству нового жилья женщина.





Из холла есть вход в кладовую. "Очень нужная вещь. В старом доме была кладовка, но эта побольше. Буду хранить здесь вещи и пылесос", - говорит она.

Заходим в одну из комнат. У стены стоит раскладной диван, напротив – шкаф. На полочках по традиции разместились вазы, чайные сервизы и прочая домашняя утварь. В углу – кресло. Ольга Николаевна подходит к окну с дверью: "Стеклопакеты хорошие, не дуют, все отлично". Женщина наклоняется к батарее. "Смотрите, – крутит она регулятор тепла, – очень легко убавить и прибавить, отличные батареи".





Открываем дверь и попадаем на лоджию с панорамным остеклением. Встречает зеленый плюшевый крокодил. Он смотрит на расположенную напротив дома школу. "Я его постирала и положила, кот у меня любит на нем спать", – говорит пенсионерка.





С собой она привезла любимцев - кошку Пашу и кота Сашу. Оба деловито расхаживают по квартире. Сразу видно: пушистые питомцы уже освоились в новом жилье и чувствуют себя полноправными хозяевами.





Как и обещали в мэрии, переселенцы будут жить в том же районе, где жили до этого. Дом на 5-й Парковой расположен в 300 метрах от того, что на Константина Федина. Это значит, что жильцы сохраняют привычное окружение и образ жизни. Не нужно менять школу, детский сад, переселенцы продолжат пользоваться теми же магазинами, гулять в полюбившихся парках и других местах отдыха.

"Я не поленилась, посчитала, 500 шагов получается от прежнего жилья до нового", – уточняет Ольга Николаевна.

Еще одно неоспоримое преимущество дома на 5-й Парковой – лифты. Женщина жила в хрущевке на пятом этаже, а с годами спускаться и подниматься становилось все тяжелее. "А здесь хорошо, зашел в лифт и поехал, музыка играет", – добавляет женщина.

Ее соседи по хрущевке тоже постепенно переезжают. Кто-то уже наслаждается новым жильем, а кто-то еще в процессе переезда. "Все наши соседи очень довольны. Спасибо всем за работу. У меня был день рождения – и вот такой подарок!" – не сдерживает радости Ольга Николаевна.

Всего на 5-й Парковой, 62Б 340 квартир. 17-этажный дом состоит из трех секций. Общая площадь здания – 31 тысяча квадратных метров, а жилых помещений – 19 тысяч. Все квартиры полностью готовы к заселению и проживанию. Полы во входных группах и на кухнях выполнены из керамогранита, в жилых комнатах положен ламинат, а на стенах – обои под покраску.

Санузлы и ванные комнаты оборудованы необходимой сантехникой – раковина, ванна, унитаз, полотенцесушитель, предусмотрено место для стиральной машины. На кухнях установлены раковины и электрические плиты. Окна в жилых помещениях из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом, а лоджии – с панорамным остеклением.





Дом соответствует всем современным требованиям энергоэффективности: стеклопакеты, счетчики тепла и воды, электрощиты с группами автоматов на розеточную сеть. До мелочей продумана и безопасность: установлена противодымная вентиляция, пожарные извещатели.





Первые этажи здания – нежилые. Там расположатся службы быта и сервиса, продуктовые и хозяйственные помещения. Было выполнено и благоустройство придомовой территории: установлены малые архитектурные формы, детская площадка и тренажеры. Словом, занятие по душе смогут найти во дворе все жильцы дома.





Старт переселения жильцов в рамках программы реновации был дан 9 февраля. Всего в Восточном административном округе, где и расположен дом 62Б по 5-й Парковой, планируется расселить 1061 дом. Новые, комфортабельные квартиры с полной отделкой и увеличенной площадью получат еще тысячи семей.

Всего в рамках реновации жилого фонда столицы в городе будет построено не менее 30 миллионов квадратных метров современного жилья. Как ожидается, до конца года для переселенцев сдадут еще около трех десятков домов.

Реновация ветхого жилья в Москве – крупнейший градостроительный проект российской столицы и один из самых масштабных проектов такого рода в мире. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 года. 1 августа программу утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В нее попали многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам 50-60-х годов прошлого века. В настоящее время в списке реновации – 5 171 дом.



