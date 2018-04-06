Как живут первые переселенцы по программе реновации

Страшная трагедия в Кемерово Покушение на предателя Скрипаля Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
"Она две недели назад умерла": сенсационное заявление о Волочковой
Народ смакует похабные снимки голых Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обвенчались после примирения
Сбежавшая из России Собчак показала живот
партнеры
Пятница 6 апреля
Лента новостей
08:03
В жутком ДТП под Москвой погибли два человека
08:02
Первые переселенцы по программе реновации обживают новые квартиры
22:03
44-летняя красавица Королева переплюнула себя в молодости
21:56
Звезда Instagram погибла в ДТП сразу после родителей
21:55
Роскошные снимки "Мисс фитнес-бикини" Николь Ковальчук
21:52
Умерла детская писательница Ирина Токмакова
21:36
Экстремалка Хилькевич подвергла опасности будущего малыша
21:31
В Москве пассажирка трамвая получила жуткую травму и умерла
20:57
"Я первая женщина Толика": у Бузовой нашлась серьезная соперница
20:47
Пограничники проморгали: как украинские пираты захватили российское судно
20:46
Тарасова огорошила поклонников горькой новостью
20:22
Родившую 14-летнюю школьницу осрамили у Борисова
20:05
Воющий от боли Панин пустился в бега из-за ареста
19:50
Обнародовано загадочное сообщение умершей певицы
19:40
Безумные регионы: В Омске мужчину засосала и убила бетономешалка
19:39
В московском метро произошел сбой
19:28
На дачном участке в Балашихе нашли труп младенца
18:57
В Москве пациентка скончалась после смертельного укола
18:39
Дайнеко жестко отреагировала на обвинения бывшего мужа
18:18
"С ума сошла": Ярмольник врезал опозоренной Малышевой
18:00
Путин назначил нового посла в Израиле
17:41
Нюшу застукали в роддоме
17:33
Джинсовые стринги шокировали мир
17:25
В старушке в инвалидном кресле не узнали красавицу Пьеху
17:20
Юрий Грымов поставил бестселлер "О дивный новый мир"
16:52
Появились данные об эмоциональном разрыве Пелагеи с мужем
16:46
Знаменитый певец записал гимн гей-любви
16:36
Сбитая с толку Скрипаль выступила с жалобным обращением
16:17
В Москве эвакуировали ТЦ "Персей"
16:17
Кудрявцева о зажравшейся миллионерше Набиуллиной: "Как бы треснула ей!"
16:16
Охранник Березовского покаялся за фейковый компромат
16:12
"Пенсионные" хоромы уволенного Тулеева поразили размахом
15:59
К чему снится свадьба
15:45
Учительница снимала на видео секс со школьником и попала за решетку
15:28
Неожиданное заявление Цымбалюк-Романовской: Джигарханяна уже нет
15:18
Позорная перепалка королевы со свекровью попала на видео
15:13
Канада отомстила России за "дедушку-нациста"
14:48
Папа жив: дочь Скрипаля вышла на связь с Россией
14:40
Наследницу Вербицкой арестовали
14:39
Новый вид мошенничества держит в страхе москвичей
14:18
Стриженовы прогнали посягнувшую на святыню дочь
14:18
Лукашенко поплатился за слова о наклоняющей его России
14:18
Что случилось с лицом 34-летней Алсу
14:17
Скончался известный российский фотожурналист
14:04
Летевший в Таиланд лайнер развернули из-за бомбы
13:56
Заживо погребенный провидец оставил сценарий третьей мировой войны
13:55
Похудевшая Бритни Спирс показала шикарную фигуру
13:55
Почему для России важно провести ЭКСПО-2025
13:37
Дарья Повереннова об измене мужу: Я не имела права врать
13:28
В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2
13:11
Нежданно-негаданно: псковская школьница 8 месяцев не подозревала о беременности
12:58
Украина объявила о начале возврата Крыма
12:50
34-летний россиянин уснул в машине и сгорел
12:44
Врач рассказал о состоянии получившего ремня малолетнего сына Рудковской
12:37
Прилучный похвастался новым автомобилем за 20 миллионов
12:28
"Росатом" создает "беспилотные" суда для Арктики
12:18
В центре Москвы стал появляться призрак Белой Дамы
12:17
В Москве на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка
12:10
Униженный муж разгромил Дайнеко в откровенном интервью
11:58
"Пьющей чай из презерватива" Малышевой светит тюремный срок
11:52
В центре Москвы найдены уникальные надгробия
11:38
Секретная лаборатория в Москве спасет Мэй от позора
11:28
Макаронная диета: легкий способ похудеть
11:19
68-летняя Пугачева на юбилее у Резника предстала резко помолодевшей
11:13
Довела: Малинин вступил в борьбу с бывшей женой Зарубиной
11:11
Под Москвой двухлетнюю девочку насмерть раздавил телевизор
10:43
Потерявший всю семью при пожаре Востриков записал обращение к Путину
10:43
В Иркутске на уроке школьник ударил ножом в спину одноклассника
10:37
Испуганная Цымбалюк-Романовская отдала самое ценное Джигарханяну
10:22
Актер Юрий Назаров получил тяжелую травму головы
10:12
Семья отвечавшего за безопасность в "Зимней вишне" повара прозябает в нищете
09:52
Слабоумие и отвага: студент попытался задуть пылающую розетку (видео)
09:38
Прекрасная вдова Хворостовского: И врагу не пожелаю того, что перенесли я и мои дети
09:33
Ученые раскрыли причину повышенного аппетита у курильщиков
09:26
Шуфутинский отметит 70-й юбилей на сцене "Крокуса"
09:23
В Доме музыки состоится творческий вечер Андрея Кончаловского
09:02
Сколько денег нужно россиянам для нормальной жизни
09:01
В Москве наградят победителей премии "Headliner года"
08:52
Новое неожиданное признание Бузовой после слов о беременности
08:43
Гребенщиков передумал ехать в Крым после угроз Украины
08:35
Лондон "раскрыл" создавшую "Новичок" секретную лабораторию на краю Москвы
08:20
Всю семью Эдиты Пьехи скосила серьезная болезнь
08:19
В Москве пьяный водитель BMW протаранил остановку
08:08
Собчак и Виторган на грани разрыва
00:01
Оголтелая стрельба Арбениной перепугала народ
21:55
"Вам год работать на такой!": Бузова возмутила стоимостью своего наряда
21:53
В Москве иномарка на полном ходу протаранила скорую (видео)
21:48
Что надо знать о двойном агенте Скрипале
21:45
"Руку разрубила": Гузеева ужаснула снимком из больницы
21:39
Фамильярному поведению Эрдогана с Путиным нашли объяснение
21:22
80-летнюю Эдиту Пьеху срочно госпитализировали
21:18
В чем секрет успеха казахстанской модели развития
21:10
Дикие танцы Панина за рулем возмутили россиян
21:05
Собянин высоко оценил работу пожарных в ТЦ "Персей"
20:36
Рудковская опозорила Плющенко на Западе
20:33
Выжатая Васильева перепугала странным видом
20:30
Медведев поддержал идею "Справедливой России" о реновации во всей стране
20:19
Безумные регионы: 81-летнему волгоградцу массаж на дому обошелся в 430 тысяч
20:15
Изнасилованную чемпионку Корбут выставили сволочью на Первом канале
19:58
Госдума встала на защиту байкальской нерпы
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова сделала официальное заявление о беременности
"С ума сошла": Ярмольник врезал опозоренной Малышевой
Рыдай, Виталина: 52-летняя Мазур показала всей стране роскошную грудь
Затравленная Малышева прикрылась трагедией в Кемерово
Испуганная Цымбалюк-Романовская отдала самое ценное Джигарханяну
Кудрявцева о зажравшейся миллионерше Набиуллиной: "Как бы треснула ей!"
Недвижимость

Как живут первые переселенцы по программе реновации

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин
Программа реновации, которая лишь год назад была только проектом, стала реальностью. С февраля москвичей начали переселять из морально и физически устаревших хрущевок в современные квартиры комфорт-класса. Первый дом для этих целей расположен в районе Северное Измайлово. Корреспонденту Dni.Ru удалось побывать в гостях у переселенцев и посмотреть, как они обживаются на новом месте.
прочитано 158 раз

"Проходите, проходите, не стесняйтесь!" – зовет с порога в свою новую квартиру Ольга Николаевна. Пенсионерка очень рада гостям, улыбается и практически сразу предлагает пойти пить чай. Не отказываемся.

ПО ТЕМЕ

Более миллиона москвичей переедут в новые квартиры

Город будущего: какой станет Москва после реновации

Как выглядит первый дом по программе реновации

 Развитие Москвы

Сюжеты Развитие Москвы

Мимоходом интересуемся первыми ощущениями от нового жилья. "Ну, какие здесь могут быть ощущения? Радость, восторг и счастье!" – делится она эмоциями.

Ольга Николаевна окончательно переехала в новую двухкомнатную квартиру на улице 5-я Парковая 20 марта. До этого, рассказывает она, переносила вещи, да и вообще переезд – дело хлопотное.

"Хорошо, префектура наша помогла, выделила машину, мне бесплатно перевезли мебель. Очень хорошо, что во всем помогают, подсказывают, если обратишься", – говорит женщина.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Вот здесь – одна комната, вторая, там туалет, рядом - ванная, а дальше – кухня, проводит экскурсию по квартире Ольга Николаевна. По сравнению с ее хрущевкой на улице Константина Федина, 3, новое жилье – настоящие хоромы: 64 квадратных метра, комнаты по 15 и 17 "квадратов", а кухня – 11. О таком метраже в старых панельных домах можно было только мечтать.

В целом, новое жилье на 19 квадратных метров больше, не скрывает своей радости женщина.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

"Больше всего поразила кухня, раздельный санузел, да и вообще как-то современнее здесь все, уютнее, на старой квартире жила долго - 40 с лишним лет, но площадь была маленькой", – вспоминает свое прошлое жилье женщина. Площадь ее двушки составляла 45 квадратных метров, пятиметровая кухня – "маленький квадратик".

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

"Конечно, пока еще некоторые вещи в коробках, постепенно распаковываем, обустраиваемся. Мебель еще старая, но потихоньку заменим", – говорит она.

Женщина признается: о реновации слышала много, но даже представить не могла, что окажется в первой волне. "Узнали об этом в январе. Сначала не верилось, такие чувства были! И шок, и радость – все вместе", – рассказывает Ольга Николаевна.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

На переезд пенсионерка согласилась сразу. Первые впечатления, признается она, были самые радужные. "Все было очень красиво, чисто, отмыто. Вошли в квартиру – сказка! Чуть-чуть протерли и все, сразу же после этого начали завозить вещи. А сейчас стараемся поддерживать эту чистоту", – показывает на плиточный пол хозяйка.

Поразил ее и просторный холл квартиры. Еще раз оглядываемся вокруг. Действительно, можно хоть в футбол гонять. "Семь дверей на него выходят, очень удобно. Может, вешалку куплю сюда, может, шкаф, места ведь для всего хватит", – делится планами по обустройству нового жилья женщина.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Из холла есть вход в кладовую. "Очень нужная вещь. В старом доме была кладовка, но эта побольше. Буду хранить здесь вещи и пылесос", - говорит она.

Заходим в одну из комнат. У стены стоит раскладной диван, напротив – шкаф. На полочках по традиции разместились вазы, чайные сервизы и прочая домашняя утварь. В углу – кресло. Ольга Николаевна подходит к окну с дверью: "Стеклопакеты хорошие, не дуют, все отлично". Женщина наклоняется к батарее. "Смотрите, – крутит она регулятор тепла, – очень легко убавить и прибавить, отличные батареи".

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Открываем дверь и попадаем на лоджию с панорамным остеклением. Встречает зеленый плюшевый крокодил. Он смотрит на расположенную напротив дома школу. "Я его постирала и положила, кот у меня любит на нем спать", – говорит пенсионерка.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

С собой она привезла любимцев - кошку Пашу и кота Сашу. Оба деловито расхаживают по квартире. Сразу видно: пушистые питомцы уже освоились в новом жилье и чувствуют себя полноправными хозяевами.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Как и обещали в мэрии, переселенцы будут жить в том же районе, где жили до этого. Дом на 5-й Парковой расположен в 300 метрах от того, что на Константина Федина. Это значит, что жильцы сохраняют привычное окружение и образ жизни. Не нужно менять школу, детский сад, переселенцы продолжат пользоваться теми же магазинами, гулять в полюбившихся парках и других местах отдыха.

"Я не поленилась, посчитала, 500 шагов получается от прежнего жилья до нового", – уточняет Ольга Николаевна.

Еще одно неоспоримое преимущество дома на 5-й Парковой – лифты. Женщина жила в хрущевке на пятом этаже, а с годами спускаться и подниматься становилось все тяжелее. "А здесь хорошо, зашел в лифт и поехал, музыка играет", – добавляет женщина.

Ее соседи по хрущевке тоже постепенно переезжают. Кто-то уже наслаждается новым жильем, а кто-то еще в процессе переезда. "Все наши соседи очень довольны. Спасибо всем за работу. У меня был день рождения – и вот такой подарок!" – не сдерживает радости Ольга Николаевна.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Всего на 5-й Парковой, 62Б 340 квартир. 17-этажный дом состоит из трех секций. Общая площадь здания – 31 тысяча квадратных метров, а жилых помещений – 19 тысяч. Все квартиры полностью готовы к заселению и проживанию. Полы во входных группах и на кухнях выполнены из керамогранита, в жилых комнатах положен ламинат, а на стенах – обои под покраску.

Санузлы и ванные комнаты оборудованы необходимой сантехникой – раковина, ванна, унитаз, полотенцесушитель, предусмотрено место для стиральной машины. На кухнях установлены раковины и электрические плиты. Окна в жилых помещениях из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом, а лоджии – с панорамным остеклением.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Дом соответствует всем современным требованиям энергоэффективности: стеклопакеты, счетчики тепла и воды, электрощиты с группами автоматов на розеточную сеть. До мелочей продумана и безопасность: установлена противодымная вентиляция, пожарные извещатели.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Первые этажи здания – нежилые. Там расположатся службы быта и сервиса, продуктовые и хозяйственные помещения. Было выполнено и благоустройство придомовой территории: установлены малые архитектурные формы, детская площадка и тренажеры. Словом, занятие по душе смогут найти во дворе все жильцы дома.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Старт переселения жильцов в рамках программы реновации был дан 9 февраля. Всего в Восточном административном округе, где и расположен дом 62Б по 5-й Парковой, планируется расселить 1061 дом. Новые, комфортабельные квартиры с полной отделкой и увеличенной площадью получат еще тысячи семей.

Всего в рамках реновации жилого фонда столицы в городе будет построено не менее 30 миллионов квадратных метров современного жилья. Как ожидается, до конца года для переселенцев сдадут еще около трех десятков домов.

Реновация ветхого жилья в Москве – крупнейший градостроительный проект российской столицы и один из самых масштабных проектов такого рода в мире. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 года. 1 августа программу утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В нее попали многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам 50-60-х годов прошлого века. В настоящее время в списке реновации – 5 171 дом.

Иллюстрация: stroi.mos.ru

Автор: Иван Прошкин6 апреля 2018, 08:01

комментарии

Политика

Заговорившая Скрипаль жестко подставила Лондон
Канада отомстила России за "дедушку-нациста"
Украина объявила о начале возврата Крыма
Секретная лаборатория в Москве спасет Мэй от позора

Шоу-бизнес

Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
44-летняя красавица Королева переплюнула себя в молодости
Экстремалка Хилькевич подвергла опасности будущего малыша
Пятилетний сын Рудковской откровенно о побоях в семье

Проишествия

Учительница снимала на видео секс со школьником и попала за решетку
Грузчик погиб страшной смертью в горевшем торговом центре
Пьяная россиянка покусала женщину-полицейского в Дубае
Владельцы детского ТЦ открестились от смертельного пожара

Lifestyle

Знаменитый певец записал гимн гей-любви
В центре Москвы стал появляться призрак Белой Дамы
Гребенщиков передумал ехать в Крым после угроз Украины
Постаревший Нагиев удивил седой бородой
Шоу-бизнес

Кудрявцева о зажравшейся миллионерше Набиуллиной: "Как бы треснула ей!"

Телеведущую возмутил цинизм главы ЦБ
Шоу-бизнес

"С ума сошла": Ярмольник врезал опозоренной Малышевой

Актер раскритиковал высказывание телеведущей о "расстреле" бродячих собак
Шоу-бизнес

Дайнеко жестко отреагировала на обвинения бывшего мужа

Певица поведала о домашнем насилии
Шоу-бизнес

"Я первая женщина Толика": у Бузовой нашлась серьезная соперница

Актриса Федункив высмеяла амбициозную телеведущую

Гороскоп

Собчак и Виторган на грани разрыва
Ясновидящая предсказала исход новой войны России и Запада
Гороскоп здоровья на апрель
Бизнес-гороскоп на апрель

Фоторепортажи

Роскошные снимки "Мисс фитнес-бикини" Николь Ковальчук
Похудевшая Бритни Спирс показала шикарную фигуру
Красавица-дочь Кирилла Сафонова поразила своими ягодками
Горячие фото самой дорогой проститутки

Спорт

Изнасилованную чемпионку Корбут выставили сволочью на Первом канале
Как щенка: Исинбаева дала сыну необычное имя
Сбежавшего из России спортсмена задержали за хищение 44 млн
Сравни со своей зарплатой: Опубликованы доходы Дацюка и Ковальчука

Регионы

Безумные регионы: В Омске мужчину засосала и убила бетономешалка
"Пенсионные" хоромы уволенного Тулеева поразили размахом
Нежданно-негаданно: псковская школьница 8 месяцев не подозревала о беременности
Потерявший всю семью при пожаре Востриков записал обращение к Путину
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru