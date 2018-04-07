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Недвижимость

Линия метро до "Рассказовки" готовится к приему пассажиров

Фото: stroi.mos.ru
Строящаяся станция Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена "Мичуринский проспект" находится в высокой степени готовности. О ходе работ журналистам рассказал глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин. 
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"Мичуринский проспект" – одна из семи станций нового участка подземки от "Раменок" до "Рассказовки". Отрезок также включает в себя станции "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе" и "Новопеределкино". Он свяжет запад столицы и Новую Москву.

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По словам Хуснуллина, станция "Мичуринский проспект" готова на 92%, идет архитектурная отделка, монтаж инженерных систем, а также благоустройство прилегающей территории. "Работаем в круглосуточном режиме, людей достаточно, все идет по графику", – сказал Хуснуллин.

Что касается всего участка, то он, по словам главы столичного стройкомплекса, также находится в очень высокой степени готовности - 90%. "Мы начали процесс передачи некоторых станций метрополитену. Принимаем инженерные системы, помещения, обозначены начальники станций", – добавил он.

Изображение: stroi.mos.ru

Стоит отметить, что напротив "Мичуринского проспекта" Калининско-Солнцевской линии расположится одноименная станция юго-западного участка большого метрокольца (БКЛ). Станции будут соединены надземным переходом. 

В настоящее время на юго-западном участке новой кольцевой собраны четыре тоннелепроходческих комплекса. "Как только котлованы будут готовы, щиты будут запущены", – сказал Хуснуллин.

В целом, подчеркнул он, этот участок большого метрокольца полностью находится в процессе строительства. Планируется, что он будет запущен в 2020 году. 

Активно ведутся работы и на станции БКЛ "Нижняя Масловка". Она будет следующей за уже открытым "Петровским парком". "Сегодня все поезда, идущие до "Петровского парка", делают оборот уже на станции "Нижняя Масловка". Там все полноценно смонтировано, тяговое оборудование, электрооборудование, идет архитектурная отделка. Надеюсь, что до конца года мы эту станцию откроем", – сказал руководитель стройкомплекса Москвы.

Марат Хуснуллин. Фото: wikipedia.org

Рассказал Хуснуллин и о градостроительном потенциале территорий, которые располагаются в зоне влияния Большой кольцевой линии и Московского центрального кольца (МЦК). "Пока мы точно можем говорить об объемах недвижимости на транспортно-пересадочных узлах – порядка 1-2 миллионов квадратных метров. Наша задача – сделать максимальную пешую доступность до уже имеющихся и строящихся транспортных магистралей. Постепенно, в течение двух лет, будут приняты конкретные решения. Все проекты планировок будут проходить общественные слушания, будем обсуждать эти вопросы с жителями", - подчеркнул Хуснуллин.

Кроме того, он рассказал о строительстве канатной дороги от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники". По словам Хуснуллина, уже натянуты стальные канаты. "Также поставлены кабины, они произведены фирмой Lamborghini. Думаю, что к Чемпионату мира канатная дорога будет готова", – сказал он.

За последние семь лет протяженность линий метро в Москве выросла на 30%. До конца 2021 года в столице планируется построить 137 километров участков подземки, 60 новых станций и восемь электродепо. По завершении запланированных работ протяженность линий Московского метрополитена вырастет почти в два раза.

Изображение: stroi.mos.ru

В прошлом году построено более 20 километров линий и девять станций подземки. Помимо прочего, был открыт долгожданный участок Калининско-Солнцевской линии до станции "Раменки". А в конце года Замоскворецкая линия была продлена до "Ховрино".

Одновременно с открытием новых участков метро полным ходом идет работа над техническими деталями будущих линий и станций. На стадии проектирования и подготовки градостроительной документации находятся более 180 километров будущих веток подземки.

Автор: Иван Поляков7 апреля 2018, 13:42

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