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Как избежать повтора кемеровской трагедии

Фото: GLOBAL LOOK press/vk.com/ typical_kmr
Недавний пожар в торговом центре "Зимняя вишня" унес жизни 60 человек, большинство из которых – дети. Расследование продолжается, но уже сейчас ясно: страшная трагедия не была случайностью. Нарушение норм противопожарной безопасности в России стало нормой.
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По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня" стала искра от электропроводки, которая попала на оборудование развлекательного сектора в торговом центре. "Искры долетели до кубиков, те загорелись, – рассказал Бастрыкин. – А почему, спрашивается, загорелись кубики? Потому что они китайского производства. А чем характеризуются китайские товары? Качеством и дешевизной. Кубик американский – 120 долларов, китайский – 20 центов. Зато легко горит".

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При этом система противопожарной защиты в "Зимней вишне" присутствовала лишь номинально. Сигнализация, вентиляция, системы пожаротушения – все эти, казалось бы, важные элементы сработали не вовремя или вовсе принесли вред. Но это только начало истории. По словам одного из пожарных, ситуация была настолько сложной, что сотрудники МЧС многого просто не могли сделать.

"Температура была уже слишком высокой. Там большой коридор, обшитый пластиком, и, видимо, пошло горение по стенам и потолку, к дверям в кинозалы", – рассказал один из пожарных. Он не исключил, что люди внутри могли быть живы, но они дышали дымом, и к ним было не пробиться, потому что ничего не было видно.

Важно отметить, что меры противопожарной безопасности делятся на две категории: превентивные и чрезвычайные. Понятно, что проще не допустить возгорание, чем потом бороться с огнем даже при наличии исправных систем тушения. Тем временем одной из главных причин пожаров раз за разом становится использование легковоспламеняющихся материалов, которые к тому же еще и выделяют ядовитые вещества при горении.

В современной истории примеров подобных трагедий много, и не только в России. Так, в 2015 году в Баку при возгорании вентилируемых фасадов жилого дома погибли 16 человек, включая троих детей. Пожарные просто не смогли пробиться внутрь здания, которое моментально превратилось в огненный факел. Пожар в лондонской высотке "Гренфелл Тауэр" произошел из-за неправильно подобранной теплоизоляции. 21 сентября 2017 года в Ростове-на-Дону сгорел дотла 10-этажный отель. В январе 2018-го в Тюмени полыхал жилой дом на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Продолжать можно бесконечно.

Кроме того, можно вспомнить трагедию в клубе "Хромая лошадь", которая вместе с другими похожими ЧП дает четкое понимание, что сегодня в России фактически отсутствует какое бы то ни было регулирование использования строительных и отделочных материалов. С этим однозначно надо бороться. Главный вопрос: как?

Логичным было бы введение на государственном уровне регулирования использования материалов различных классов пожароопасности. При этом очевидно, что заставить облицовывать здания, например, исключительно дорогим керамогранитом или дешевыми, но не уступающими по качеству российскими фасадными плитами из негорючего хризотилцемента – это не выход. Но создавать какие-то рамки, двигаться в направлении создания безопасной среды, безусловно, необходимо.

Наверняка не останутся в стороне от разработки соответствующих требований и производители стройматериалов, которые в последние годы все больше внимания уделяют пожаробезопасности. И, кстати, соответствующие отметки имеются почти на всех видах современной продукции. На фоне этого возникает сразу несколько вопросов. Например, что мешает сделать выводы из кемеровской трагедии? Что мешает запретить использование теплоизоляции, которая при возгорании начинает плавиться и падать огненными зарядами? Почему вместо опасной синтетики не используется тот же проверенный и дешевый хризотил-асбест, который гарантированно не загорится?

Да, на массовое переустройство мест скопления людей придется потратиться. Однако только такого рода шаги помогут избежать трагедий в будущем. Все это необходимо осуществлять вкупе с системным подходом, внимательным и последовательным государственным регулированием. Так и только так можно обеспечить безопасность людей. А пересмотр технических характеристик стройматериалов и законодательное регулирование применения изделий различных классов пожароопасности должны стать важнейшими шагами к предотвращению трагедий, подобных кемеровской.

Автор: Денис Попов8 мая 2018, 12:56

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