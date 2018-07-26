Москва призывает определить статус апартаментов

Столичные власти выступают за скорейшее решение вопроса с правовым статусом таких помещений. По словам руководителя стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, для города нынешнее положение дел является острой проблемой.



Как сказал московский чиновник, чтобы закрыть вопросы, связанные с покупкой и эксплуатацией апартаментов, надо принять законодательное решение. Об этом Хуснуллин заявил во время выступления на всероссийском совещании "Новеллы законодательства о долевом строительстве".



"Надо это решение довести до логического завершения, - отметил он. – Для Москвы это очень острая проблема, учитывая, что апартаменты – 20-30% от ввода жилья". Если говорить об абсолютных цифрах, в городе ежегодно сдается в эксплуатацию 300-400 тысяч квадратных метров апартаментов.

Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию. Кроме того, вопросы регулирования тарифов на коммунальные услуги и решение проблем в таких домах не попадают под контроль Госжилинспекции.

Ввиду того, что закон причисляет апартаменты к нежилым помещениям, на их жильцов не распространяется закон о тишине, действуют другие санитарные нормы. Для домов с апартаментами необязательна придомовая территория. На апартаменты не распространяется и действие закона о долевом строительстве.

Законодательное решение проблем со статусом апартаментов находится в приоритете у депутатов Госдумы. Как отмечает ТАСС, рассмотрение соответствующих поправок может состояться на ближайшей осенней сессии, когда будут обсуждаться другие вопросы долевого строительства.